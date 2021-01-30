【Rolex】為何這隻Explorer II售價近30萬港幣　比同款高出3倍？

先前知名的高級二手錶交易平台Watchfinder & Co.香港分部Po出了一款令人矚目的ROLEX勞力士Explorer II 216570，從外觀和機芯來看，它就是一款黑面的探二無誤，但探二向來行情沒有像水鬼或Daytona等被炒得老高，即使是要超定價才能入手，但近期的行情差不多就是30多萬，溢價程度相對沒這麼高。不過之所以說Watchfinder & Co.香港出售的216570受矚目，是因為它的價格竟然要港幣288,510（約合台幣104萬多），究竟這款探二為什麼價格會比現在的行情要高出這麼多呢？

原來Watchfinder & Co.香港要賣的216570有特殊淵源，那是勞力士在2016時替英國Attack Helicopter軍團特別打造的版本，品牌當年只製作了48只，數量相當有限。

從正面其實看不出這款216570的特別之處，不過翻到錶背就是另一番天地了。相對於一般探二的實底蓋錶背，勞力士特別在這款底蓋鐫刻上背景為英國國旗的直升機圖案，底蓋上緣也清楚刻上了”UK ATTACK HELICOPTER FORCE”字樣；然而驚喜還不止於此，位在底蓋5點方向左右還難能可貴地刻上了手錶的限量編號。

也就是錶背這樣的細節差異烘托出手錶稀有的價值，就算正面和機芯等都和一般216570無異，可是就差在底蓋的特別圖案以及和英國軍方的聯名關係，使得這款216570的行情可以飆高到突破百萬台幣的高點，而且就在手錶上架不久後，它就已經被識貨買家早早搶下。

按照勞力士過往一些特殊古董錶的前例，此款與英國軍方聯名的探二216570隨著時間累積愈久、留存於世的手錶數量愈變愈少，將來它的收藏價值料想也會水漲船高，以現在角度來看，用百萬台幣價格帶回一款二手探二可能會覺得有點誇張，但說不定未來它的行情可以遠超錶主這次將它迎回家的代價。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：什麼原因讓這支勞力士探二Explorer II售價破百萬元？】