Rolex｜勞力士綠、黑水鬼2021最新價格　回到疫情前正常水準？

勞力士當紅的手錶Submariner水鬼系列本來就是少數價格可以不斷攀高的熱門人氣款，多少人想著要入手這款錶；但近年水鬼的價格一路飆高，尤其2020年此系列還推出新改款，這樣一來使得舊款的人氣三巨頭——116610LV、116610LN、114060LN也跟著絕版了，對還沒入手的消費者而言，絕版可不見得是好事，因為手錶停產後，代表市場存貨數量只會愈來愈少，當人氣商品數量變少、想要得到的人卻不減反增時，可預期的就是人們願意為它付出的代價也會抬高，反映在市場的情況就是絕版熱門錶的價格又會再被炒一波上去。

以水鬼還沒改款時的2020年8月為例，當時116610LV、116610LN、114060LN這三款水鬼行情經過新冠肺炎的衝擊後分別再次回到台幣51-53萬（約港幣14萬）、台幣38-40（約港幣10萬）以及台幣34-35（約港幣9.5萬）的高點。而自其改款後這四個多月以來，三款舊水鬼的身價又出現怎樣的變動呢？回復到疫情前的正常水準。

2020年1月和2021年1月116610LV、116610LN、114060LN三款水鬼各自的價格變化（IG@watchtradingco）

國外有媒體有IG上Po出2020年1月和2021年1月116610LV、116610LN、114060LN三款水鬼各自的價格變化，透過圖片顯示116610LV在去年初時的價格為美金14,995，來到2021年，綠水鬼的價格再漲到美金19,995。黑水鬼原本去年初價格還在美金10,995，一年後價格升到13,750，至於無日期黑水鬼一年前的價格是美金9,995，到了2021年則是升高到12,495。

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若按照外媒公佈的價格再換算成台幣的話，等於綠水鬼目前的行情已經漲到超過56萬、黑水鬼也逼近38萬6，而無日期黑水鬼則也要超過35萬才能入手。三款經過這一年的風風雨雨之後，價格未跌反漲，而且至少都有25%的漲幅，其中綠水鬼更是漲了33%！可見停產不只沒有影響到手錶的價格，反而因為走入歷史成為絕版品而更吸引市場想要收藏的慾望。

有些人或許會覺得可能只是新款剛出，人們對於舊款還有一些眷戀和懸念，才會導致黑水鬼和綠水鬼價格衝高，然而若回顧近年勞力士熱門錶的行情走勢，這些絕版的水鬼漲價可能只是開端；隨著時間拉長、市場存貨愈變愈少，可想而知很難盼到它們的價格往下走，等再過一段時間，搞不好我們還會覺得如今這三款此時此刻的價格已經算是相對親切的了，光是一年之間同款手錶的漲幅就如此驚人（當然其中也是剛好碰上絕版時機），但由此還是能看出勞力士手錶在市場的買氣與搶手程度。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：外媒指出由於這個原因，2021勞力士缺貨更加明顯】