Rolex｜日本10年來最暢銷勞力士腕錶排行榜　新水鬼竟沒有上榜？

在剛跨入2021年的同時，有日本鐘錶媒體從上一個時代（2010-2020）的統計資料中列出了一份該國在這段期間最暢銷勞力士手錶的排行榜。這份數據資料的基礎來自日媒每年會去訪問多間並行輸入（水貨）店家以進行問卷調查，請他們列出店內該年最熱賣手錶的款式與數量，經過統計整理後每一年都會有一份集結不同品牌的暢銷手錶款式Top 20排行，提供給消費者作為來年選擇手錶的參考。

日本最暢銷勞力士手錶排行榜Top10（按圖查看）▼▼▼

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至於這次的「2010-2020日本最暢銷勞力士排行榜」便是從上面提到的年度暢銷手錶排行中特別擷取這11年來有列入榜單裡的勞力士手錶，由它們累積的款式數量再延伸出專屬勞力士手錶的榜單。由於時間範圍橫跨2010年至2020年，因此榜單中難免會出現一些已經停產的款式；而相對來說，愈近期推出的新錶也就愈不容易衝上這份榜單，因為它們就算能擠進單一年度的排行前幾名，可是這份2010-2020日本最暢銷勞力士排行榜著重的卻是11年間累積銷售的數量，所以可想而知像是2020年9月才上市的新款水鬼或是Oyster Perpetual即使一推出的話題和買氣都不俗，但在短短數月間累積的銷售量還是難以和其他長期存在市面的勞力士手錶抗衡，因此這份榜單的前十名至少都是問世迄今已經超過4年以上的長賣款。這部分必需事先讓大家了解，才不會往下瀏覽榜單時疑惑到怎麼有些平常印象中的熱門手錶不在其中，那多少和手錶推出時間的長短以及日本國內玩家的喜好有關。

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以下我們就從第10名開始往前倒數，看看日本市場在2010-2020這段期間，賣最好的勞力士手錶分別是哪幾款：

10. Explorer I 114270（已停產）

上一代的Explorer I是在2001年至2010年期間生產，當時手錶的尺寸還只是36mm，比起現行版本要小一點。日本人對探一的喜愛使它就算在2010年就已停產，但還是經常擠進2010-2020的年度手錶暢銷榜單中，目前這款錶在日本市場的行情大落落在65萬～90萬日幣之間（約港幣$48,500～$67,200）。

9. Sea-Dweller Deepsea 116660（已停產）

116660是勞力士於2014年時所推出，獨特的Deepsea漸層藍乃是為了紀念大導演James Cameron 2014年完成Deepsea Challenge任務，這款錶自推出以來常常登上年度熱賣排行的前15名，總結下來則是勞力士在過去11年內賣最好的第9名，目前日本市場行情為150萬～160萬日幣（約港幣$112,000～$119,500）。

8. Explorer II 216570

探二最近一次改款發生在2011年，當時勞力士把第一代Explorer II的大橘針設計帶回讓錶迷興奮不已。探二有白面和黑面之分，但通常日本玩家會以黑面為優先選擇，這款錶目前在日本的行情大概是87萬5日幣（約港幣$65,400）。

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7. Submariner 114060（已停產）

114060在2010年剛推出時曾經一度佔據年度暢銷榜的榜首，不過後來聲勢慢慢下滑，但還是可以維持住一定的買氣，而且近年由於水鬼熱度升溫，使114060成為買家在買不到116610LV或116610LN時的首要替代方案，這也有助於累積它的銷售量。目前已經停產的114060在日本的行情約有134萬～150萬日幣（約港幣$100,100～$112,100）。

6. GMT-Master II 116710LN（已停產）

116710LN自2007年問世以來由於導入了陶瓷圈使它成為市場喜愛的款式，不過後來由於百事圈和藍黑圈也陸續發展出鋼殼陶瓷圈款式，使得這款已經停產的GMT-Master II人氣也跟著受到衝擊。不過自從兩、三年前勞力士重新整頓GMT-Master II以來，使得116710LN這種具有單色陶瓷圈的GMT-Master II形同絕種，導致近年這款錶的買氣又悄悄提升，目前它的行情大概介於120萬～170萬日幣（約港幣$89,600～$127,000）。

5. Cosmograph Daytona 116500LN

116500LN是在這份榜單中最「新」的款式，它從2016年推出以來累積的銷售量已經足以衝進榜單第5名的高位，可見日本錶迷對這款錶也是喜愛有加。目前116500LN不管黑面白面在日本沒有200萬日幣以上基本上不用想，不過比起以前非陶瓷圈款式往往是黑面比白面熱門，換上陶瓷圈的116500LN反而是白面比黑面要更夯，目前白面的116500LN大致會比黑面的116500LN高出20萬日幣，普遍來說116500LN的行情則有285萬～300萬日幣（約港幣$212,900～$224,100）。

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4. GMT-Master II 116710BLNR（已停產）

鋼殼藍黑圈在2013年推出時讓人眼睛一亮，它也是勞力士首款不鏽鋼錶殼的雙色陶瓷圈作品，所以買氣相當旺，不過116710BLNR僅推出6年左右就被換上五珠帶和3285機芯的116710BLNR取代，不過對於仍然鍾情於三板帶的玩家而言，116710BLNR還是很有吸引力。目前手錶的行情為170萬～184萬日幣（約港幣$127,000～$137,400）。

3. Cosmograph Daytona 116520（已停產）

2000年更換4130機芯的Daytona是勞力士相當經典的款式，它足足生產了16年才被新款取代，但是這款年資已屆20年的款式在過去11年來的人氣還是不減，累積銷售量比起116500LN更高，不過以入手價格來論，116520由於少了陶瓷圈元素，因此行情落在218萬～238萬日幣區間（約港幣$162,800～$177,800），比起116500LN要親切一些。

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2. Submariner Date 116610LN（已停產）

有日期黑水鬼同樣是在2010年初登場，從此常年高居日本年度暢銷手錶排行榜前幾名，甚至有幾年都是名列第1名的人氣王。然而近年116610LN受到市場對於116610LV綠水鬼的狂熱而轉移目標，使得它的累積銷售量稍微受到影響，現在人們要買水鬼的首選變成綠水鬼，這導致常常高居暢銷榜榜首的116610LN最終丟掉了2010-2020日本最暢銷勞力士排行榜的王座。舊款黑水鬼目前在日本市場的行情為150萬～170萬日幣（約港幣$112,100～$127,000）。

1. Explorer I 214270

繼第10名之後，Explorer I再次上榜，不過這次是2010和2016年改款後的版本。改款的214270主要變化就是把錶徑擴增至39mm，同時面盤上的細節也有一些小調整（如2016年後的版本3、6、9點時標都填了夜光物料）。日本錶迷對Explorer I的著迷由它累積銷售量可以達到過去11年來最高可見一斑，事實上它在年度暢銷榜中從未登上第1名的位子，可是持續累積的高銷售量卻讓它在最終脫穎而出，這和探一的設計經典、實用，加上又沒有其他材質或面盤顏色的單一特性多少有關，而且比起其他熱門款，探一的行情「只要」100萬～105萬日幣（約港幣$74,700～$78,400），是相對好入手的日本國民勞力士手錶。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：日本十年來最暢銷勞力士排行榜Top 10】