Star Wars︱星球大戰白兵引發靈感　機械錶大膽加入電子監控裝置

在《星球大戰》（Star Wars）之中，最不受重視但也同時是最重要的角色，就是那一堆一式一樣的白兵（Stormtrooper）。這些看起來毫無性格的複製人士兵，你也許不知道原來有著很多粉絲，當中包括有創辦Urwerk的兩個怪人Feliz Baumgartner和Martin Frei。

機芯旁邊埋藏電子裝置，用以監測視手錶的準確性，甚至會將信息發送到手錶右上角的錶盤上。(圖片來源：Urwerk)

說Feliz和Martin是怪人是徹頭徹尾的褒義，就因為他們夠怪，才可以創造出Urwerk這個怪牌子，並一直推出讓人拍案叫絕的怪奇妙作。

透視的錶底可見這錶仍是高級機械名作。(圖片來源：Urwerk)

Urwerk的EMC TimeHunter當然就夠古怪，正當高級鐘錶製作者都極力保持作品擁有純粹機械動力的時候，EMC其實就是Electro Mechanical Control的意思，中文意思是「電子機械控制」。Urwerk EMC本身是一款機械錶，但設計者卻不避忌地在機芯旁邊埋藏電子裝置，用以監測視手錶的準確性，甚至會將信息發送到手錶右上角的錶盤上。當中包括機械走時的偏差，及機芯的振頻是否適當。有了這些資訊，你就可以隨時為手錶作出適當的調校甚至乎進行維修。

白色塗層令這枚Stormtroopers看起來更加光滑，和EMC的設計完美配合。(圖片來源：Urwerk)

腕錶本身就已經夠古怪，但特別版EMC TimeHunter，就加上了白色陶瓷。Feliz和Martin是科幻迷不用多提，他們也多次表明自己也是《星戰》的超級粉絲。Urwerk就推出過飛船形的UR-220，代號「Falcon Project」一聽就知是來自「千歲鷹（Millenium Falcon）；此外品牌另有一款金色舊作更直接版稱為C3PO，再多的解釋都多餘了吧﹗

Urwerk推出過飛船形的UR-220，代號「Falcon Project」一聽就知是來自「千歲鷹(Millenium Falcon)。(圖片來源：Urwerk)

而這版本的EMC TimeHunter正正就是受《星球大戰》那行路都會撞到頭的白兵所啟發而設計。全白色塗層令這枚Stormtroopers看起來更加光滑，和EMC的設計完美配合。你準備好出擊未？