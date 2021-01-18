【愛彼】Royal Oak黑色美學新作　鏤空機芯完美示範造工優劣

獻醜不如藏拙，我時常都說，沒有最頂尖的能力，就不要做鏤空。做鏤空，就好像把衣服都脫光，好與壞無所遁形。至於要怎樣才叫做好？愛彼給你做個示範。

鏤空機芯工藝做得好，哪怕你用顯微鏡去看，一樣耐看。(圖片來源：Audemars Piguet)

愛彼（Audemars Piguet）這枚Royal Oak雙擺輪鏤空腕錶，是皇家橡樹系列有史以來第一次選用黑色陶瓷錶殼與錶帶，搭配愛彼招牌的交錯緞面和拋光處理。

愛彼的設計兼顧美感與平衡，無可挑剔。(圖片來源：Audemars Piguet)

低調而踏實的黑色陶瓷錶殼，以優雅風格襯托了全新設計的深灰色鏤空錶面以及玫瑰金雙擺輪機構，從腕錶前後兩側一覽無遺。愛彼在2016年發表的這項專利創新工藝，提升了腕錶的精準度與穩定性，將兩個擺輪和兩個游絲裝置固定在同一個軸心上，確保系統可以達到完美的同步擺動。

雙擺輪機構，將兩個擺輪和兩個游絲裝置固定在同一個軸心上，確保系統可以達到完美的同步擺動。(圖片來源：Audemars Piguet)

玫瑰金時標、夜光指針以及透過底蓋可見的 22K 玫瑰金自動盤，呼應了腕錶的自我調校機械結構。腕錶的鈦金屬底蓋上雕飾著「Royal Oak Double Balancier」字樣，用以標誌腕錶內部精密的機制。

由錶面到錶背，每一分毫都完美無瑕。(圖片來源：Audemars Piguet)

如果你是機械迷，從深灰色的鏤空錶橋，就可以窺見腕錶兩側的原廠 3132 自動上鍊銠色機芯的傳動輪系。自1930年代開始，鏤空錶體就已經成為愛彼的招牌特色，是一種兼顧美學與功能性的藝術。錶廠內的專家們在打造機芯之時，會先從設計的最終階段開始，採取逆向的工作模式。切割得太少或是位置錯誤，就無法成就恰如其分的完美外觀；相反，若是切割得太多，機芯的功能就會受到影響。要解決這個過猶不及的難題，必須精通製錶工藝，對於材質與精修裝飾工藝具備深厚的瞭解工匠才能做到。

黑色陶瓷錶帶，延續了錶殼的製作材質。(圖片來源：Audemars Piguet)

這枚結合了傳統工藝、尖端技術與現代感設計的皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕錶，將只在愛彼專賣店裡找得到。