百事、蝙蝠俠、Hulk是甚麼型號？盤點國外20大人氣手錶暱稱

收藏或關注手錶有個樂趣在於我們可以幫手錶延伸出專屬的個性，從手錶的造型、配色到整體感覺，有時我們會產生一些相關的聯想，這個聯想常常透過替手錶「取綽號」來實現，例如勞力士2020年重點新款——Submariner在國內外都各有專屬綽號，由於此系列是強調防水性的潛水錶，因此大中華區常見以水鬼來形容Submariner，視面盤和錶圈顏色而有所謂的黑水鬼、綠水鬼或藍水鬼等稱呼；至於國外倒是沒有對Submariner有個統稱的綽號，而是特別針對其中的款式如綠色款，例如新一代的126610LV是綠圈搭配黑面，被人稱作為「Kermit」（芝麻街裡的那隻青蛙），而上一代116610LV則是綠圈搭配綠面，整只錶綠油油的，所以國外錶迷稱為「Hulk」。

按圖查看20個人氣手錶暱稱名單▼▼▼

+ 18

不過綽號這種事不一定是熱門款就一定會有，像是AP的皇家橡樹、PP的金鷹等款式，在國內外似乎就比較少出現那種大家通稱的綽號，因此手錶取綽號這種事還是要講點緣分的，有時綽號可以幫助一款錶更加深植人心，但也不是有綽號才代表手錶的名氣高。

【相關文章：陀飛輪 手錶 就是走得準、價錢高？一文釐清三大迷思 （按圖預覽）】

+ 11

最近國外知名鐘錶媒體Hodinkee便針對錶壇目前較廣泛存在的手錶綽號進行調查，希望能選出國外錶迷最喜愛也最認同的手錶綽號。Hodinkee提了一份多達20個手錶暱稱的清單供錶迷票選，其中有一些是我們東方錶迷也耳熟能詳的暱稱，有些則是要稍微查一下才知道，以下就來看看這些人氣手錶暱稱名單有哪些：（以下排列按照字母順序）

Batman（ROLEX GMT-Master II藍黑圈）

Coke（ROLEX GMT-Master II紅黑圈）

Dark Lord（TAG HEUER Monaco）

Disco Volante（PATEK PHILIPPE Ref. 2552）

Ed White（OMEGA Speedster Moonwatch）

Hulk（ROLEX Submariner 116610LV）

Kermit（ROLEX Submariner 216610LV ）

Monster（SEIKO SKX系列潛水錶）

Montecarlo（TUDOR Chronograph）

Nina Rindt（UNIVERSAL Genève Compas）

Padellone（ROLEX Ref. 8171或PATEK PHILIPPE Ref. 3448）

Paul Newman（ROLEX Daytona）

Pepsi（ROLEX GMT-Master II紅藍圈）

President（ROLEX Day-Date）

Pussy Galore（ROLEX GMT-Master）

Snowflake（TUDOR Blackbay雪花針或GRAND SEIKO SBGA211雪花面）

Tuna（SEIKO 6159-7010潛水錶）

Thunderbird（ROLEX Datejust）

Turtle（SEIKO 6309潛水錶）

Ultraman（OMEGA Speedmaster）

【相關文章：Rolex勞力士Daytona手錶必知的9個關鍵字 （按圖預覽）】

+ 7

Hodinkee這場票選活動約進行了兩個禮拜的時間，最近他們公佈票選了票選結果，比較可惜的是他們並沒有進一步揭曉明確的投票人數與得名款式的得票數，而是直接揭曉前三名的手錶款式，這多少讓這場票選結果少了點公信力，不過反正只是當作茶餘飯後的話題，倒也不用太嚴肅一定要他們提供統計資料，以下就讓我們來往前倒數最受國外錶迷歡迎的前三名手錶綽號排行。

第3名：Snowflake

第2名：Batman

第1名：Pepsi

【相關文章：Rolex綠水鬼又叫變形俠醫？認識外國錶迷圈的勞力士手錶暱稱 （按圖預覽）】

+ 18

這樣的結果看起來算是合理但是也小小出人意料，雖然說Pepsi和Batman都很常聽到，Snowflake隨著近年Black Bay崛起也是有一定的聲量，但沒想到對於亞洲錶迷而言一樣很有印象的Paul Newman、Hulk、Kermit、Tuna或President通通沒上榜，可見在國外錶迷心中對這些手錶綽號的印象和遠在亞洲的我們還是有些出入。榮登第1名的百事圈是勞力士GMT-Master家族自從問世以來就延續至今的經典招牌設計，由於藍紅配色貌似知名汽水品牌的標誌因而得名，不過這個綽號倒也並非GMT-Master專屬，現在我們看到有紅藍錶圈設計的手錶也是會統稱它們為百事圈。不知道這個票選結果是否在你的預期之中，或許我們也可以舉辦一個亞洲錶迷自己的手錶人氣綽號票選活動，結果應該會和這個西方版很不一樣。

【相關文章：勞力士小知識：十個專用名詞 Rolex迷必定要識 （按圖預覽）】

+ 10

【相關文章：Rolex、Omega、IWC誰最保值？買錶當投資存錢！27個品牌排行榜 （按圖預覽）】

+ 24

【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：外媒票選人氣手錶綽號排行】