【Corum】全新Bubble錶走東洋風　日本武士道惡鬼面具霸氣盡現

Corum作為瑞士高級鐘錶界其中重要一員，曾推出過的名作有不少，最受重視的或許是其直線型機芯「金橋」。不過如果要我數最喜歡的系列，我則毫不考慮會立即投他們的Bubble系列一票。

Bubble 47 Diablo Chronograph計時腕錶全球限量88枚。(圖片來源：Corum)

十足大細路的Corum前總裁Severin Wunderman熱愛藝術與文化，更對與「魔鬼」及「死亡」相關的設計元素十分著迷。因此品牌自2000年第一枚Bubble腕錶發表後，很快就在隔年以骷髏為主題推出新款。

厚達20.45毫米的拱形藍寶石水晶鏡面具有放大效果。(圖片來源：Corum)

今年Corum又有傑作，新款Bubble 47 Diablo Chronograph計時腕錶在設計上將日本武士出征時所配戴的妖怪面具（Oni mask），化為威猛嚇人錶盤造型。

全金屬面盤就是為了凸顯武士刀對武士的重要性，妖怪面具邊緣的輪廓則是來自武士刀護手的演化。(圖片來源：Corum)

Bubble 47 Diablo Chronograph上重現了許多妖怪面具的特點，如銅鈴般的大眼、因怒氣勃發而咬牙切齒的寬闊嘴型，與及突出嘴唇外的獠牙，甚至連緊皺的鼻子也原汁原味地呈現。除了在形象上複製妖怪面具，武士們所用的鎧甲及武士刀也成為設計元素之一。採用全金屬面盤就是為了凸顯武士刀對武士的重要性，妖怪面具邊緣的輪廓則是來自武士刀護手的演化。此外以拋光面盤為底，搭配經過環形打磨的妖怪面具輪廓，象徵武士刀的潔淨與戰場上殺戮之慘的強烈對比。只有面具還不足以代表武士精神，Corum特別將計時功能的30分鐘累計盤及小秒盤指針製成左右兩個飛鏢造型，並且塗上鮮艷的紅色，既連結日本武士文化，更讓整個面具看起來更加炯炯有神。

為了在戰場上威嚇敵人，日本武士會戴上結合妖怪形象所製作的面具。(圖片來源：Corum)

CO 771自動機芯特別在有單鍵計時功能，厚達20.45毫米的拱形藍寶石水晶鏡面具有放大效果，能夠將面盤上妖怪面具的各處細節傳達的更入微，而黑色PVD鈦金屬錶殼則讓整體輕量化，即便配備超厚鏡面也不會太過沉重。