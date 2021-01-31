奢侈品轉售價值排行榜　只有兩個腕錶品牌上榜　Rolex竟非榜首？

美國知名的二手奢侈品寄售電商平台The RealReal最近公布了一份資料，內容有關2020年的奢侈品銷售趨勢將會如何影響2021年的市場環境，其中我們比較感興趣的部分是高級手錶品牌的銷售情況。

根據The RealReal所統計他們2020年的銷售資料，歸納出目前二手高級手錶寄售品牌最熱賣的還是勞力士，而且就算經歷新冠肺炎疫情的衝擊，勞力士的地位不僅不受影響，反而更加穩固。有些熱門錶的轉售價格比起它們的定價高出一大截，The RealReal舉例，像是GMT-Master II 126710BLNR的轉售價格就比原廠定價要高出170%！此外像是Explorer系列的轉售行情比起前一年升高15%、帶有寶石裝飾的勞力士手錶光在2020年下半年的轉售行情就比之前提升44%以上，種種例子顯示出勞力士手錶的保值性、變現性以及品牌價值仍是高居錶壇之冠。

不過在The RealReal所公佈2020年轉售價值最高的十大奢侈品品牌中，勞力士並非所有奢侈品的第一名，他們其實只排在第6名，至於錶壇當中緊追在後的品牌則是排在第7的百達翡麗，其中PP的排名由前一年的名次往前推進了3名之多，而如果你有興趣瞭解這十大奢侈品的排行，請參考以下圖片。

The RealReal統計2020年轉售價值最高的十大奢侈品品牌排行。（The RealReal）

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從圖中可以看出手錶品牌中就只有勞力士和PP擠進前十名榜單，然而在前十大之外，有些手錶品牌的轉售趨勢同樣值得關注，例如FRANCK MULLER手錶的轉售價格在2020年比起前一年平均要提高63%之多，另外還有個別品牌的熱門款也有些價格往上飆，像是愛彼的皇家橡樹2020年轉售行情普遍升高24%、卡地亞的Tank系列轉售行情也愈來愈好，一年前後增長了25%之多。此外沛納海和PP手錶上架後的成交速度分別比一年前快了1.3倍和1.5倍的時間，顯見消費者購買這些二手奢侈品的需求也在2020年不降反升。

The RealReal 2020年銷售表現最佳的三款高級手錶。（The RealReal）

至於The RealReal 2020年成交表現最搶眼的三款錶分別是百達翡麗的Nautilus 5722G、RICHARD MILLE的RM 030和勞力士的Sea-Dweller Sommozzatori特別版。Nautilus 5722G僅上架5天就以美金117,995元售出，RM 030也是上架10天後以美金107,495元成交，而Sea-Dweller Sommozzatori特別版成交價美金89,995元則是比普通版的零售價要高出7倍之多，從這些例子中再度證明高級手錶收藏市場的活躍程度。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：奢侈品轉售價值最高Top 10，兩大手錶品牌上榜】