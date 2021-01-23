【Hublot】創製全新物料硬度媲美鑽石　透明綠色靈氣逼人盡現魅力

高級製錶界裡，不同的錶廠都在努力於不同的技術發展。機芯自然是最受重視的一環，但錶殼物料由於主宰了腕錶外觀，像是Hublot就一直下著不比機芯少的心思。

全新Spirit of Big Bang Saxem腕錶全球限量100枚。 (圖片來源：Hublot)

品牌自2019年10月研發全新透明綠色錶殼，帶來Big Bang MP-11 SAXEM腕錶後，最近再次以這種創新材質，首度融合以經典酒桶形為標誌的Spirit of Big Bang系列，推出全新Spirit of Big Bang Saxem腕錶。全透明綠色的42毫米酒桶形錶殼搭載自動上鍊鏤空機芯，提供50小時動力儲存，以及同色系立體橡膠錶帶，整枚腕錶僅運用霧黑色襯托立體透明綠色錶殼，透露出一種靈氣逼人的通透魅力。

立方晶體結構則讓錶殼不論從任何角度觀賞均能呈現出神秘的飽滿色彩。(圖片來源：Hublot)

Spirit of Big Bang Saxem腕錶的主要材質「Saxem」是由Hublot首創。錶廠位於瑞士錶廠的材質實驗室經過多次研發與精密計算，融合銩、鈥和鉻等稀土元素與藍寶石基礎成分氧化鋁，於2019年終於創造出碧綠色澤勝過翡翠的全新複合礦物。這物料不止耐看，其耐磨性和光澤度更可與鑽石媲美，立方晶體結構則讓錶殼不論從任何角度觀賞均能呈現出神秘的飽滿色彩。

獨家One Click單鍵快拆式換錶帶裝置，可輕鬆更換不同顏色錶帶。(圖片來源：Hublot)

有了出色的錶殼，當然也要做好內裡機芯。這枚HUB4700自動上鏈鏤空機芯，動力儲存就達到50小時。腕錶搭配6顆霧黑色H型鈦金屬螺絲，與錶冠形成鮮明對比。獨家One Click單鍵快拆式換錶帶裝置，可輕鬆更換不同顏色錶帶，你又會試著怎樣的特別組合？

腕錶僅運用霧黑色襯托立體透明綠色錶殼，透露出一種靈氣逼人的通透魅力。(圖片來源：Hublot)