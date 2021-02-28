Rolex以外選擇｜盤點3大保值入門價手錶：TUDOR、OMEGA都上榜

高級手錶發展到現在愈來愈像是工藝收藏品有部分原因在於某些熱門款式可以維持它們的價格／價值不墜，想想看如果你花了一筆相對高昂的代價入手一款名錶，結果它們的價格不僅不會隨著入手時間拉長而有明顯的跌幅，甚至還可能愈來愈值錢，對於買錶人來說這種把錢變大的消費行為自然是很有吸引力的事。

按圖先查看勞力士以外，3大保值手錶推薦：

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不過上面提到的保值甚至增值並非高級手錶的普遍現象，放眼現在的手錶市場，當我們談到保值性時，主要還是圍繞一些明星大品牌，例如勞力士、AP和PP等，可是這幾個品牌熱門錶的定價通常都要將近30萬（約港幣8萬）起跳，如果是想買AP或PP這兩大頂級品牌的入門錶定價更可能是30萬（約港幣8萬）的2、3倍以上，而且別忘了那還只是定價，以目前的情況，要得到這些入門錶往往都必需要超定價才有機會如願——而且超定價的程度又是倍數起跳，所以對於多數人來說，明星品牌的熱門錶常常讓人有一種鞭長莫及的感覺，入手大不易。

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不過凡事無絕對，錶壇中除了勞力士、AP和PP之外，還是有其他品牌的特定款式也展現出令人滿意的保值性，重點是它們的入手價格並不像前面提到的三個品牌那麼高不可攀。通常具有良好保值性的手錶除了品牌名氣之外，手錶本身夠不夠經典、品質優不優等也會有間接關係，以下就要來盤點3款並非出自勞力士、AP和PP等品牌、定價介於10～20萬台幣（約港幣2.5～5.5萬），但還是擁有相對亮眼保值性的手錶。

OMEGA超霸月球錶

超霸計時碼錶在1969年隨著阿波羅11號登月任務成功而一舉搏得「月球錶」美名，從此以後佩戴這款錶多了一層其他手錶難以複製的榮耀意義。超霸系列經過60年以上的發展早已淬煉出專屬於自己的風格，即使錶壇上不少功能與配色相似的手錶，但是超霸的經典形象早已深植人心，想要複製也複製不來。

月球錶2021年剛推出新世代作品，然而目前舊版搭載1861或1863機芯的款式也仍在市面流通中，這些比較資深的月球錶保值性經過較長時間的證明已經受到多數人所公認。舊版月球錶視搭載機芯不同，也分成採用傳統碳纖維玻璃膠鏡面的款式和搭載藍寶石水晶鏡面的款式，前者具有正宗月球錶的血統，後者則是兼顧了歷史韻味與現代收藏家的需求，屬於比較折衷的設計。不過月球錶也並不是完全沒有缺點，例如它的50米防水性以及1861或1863機芯的動力儲存為48小時，以今日標準看待都顯得較為不足，但是考量到它是繼承經典款的規格，所以這幾點還是不影響市場想要入手的慾望。

得力於月球錶相對親切的入手價格，因此舊版的超霸即使在二手狀態保值性也還不錯，有些款式可能可以賣到高於定價20%的數字，放眼錶壇，這大概只有勞力士熱門錶才能辦到，月球錶受歡迎程度由此可見一斑。

不鏽鋼材質／1861手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面／防水50米／錶徑42mm／參考價：NT$ 163,000（約港幣$45,000）

不鏽鋼材質／1863手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米／錶徑42mm／參考價：NT$ 191,000（約港幣$53,000）

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OMEGA海馬潛水300米

海馬潛水300米自從2018年改款以後將它的聲勢推高的新的巔峰，OMEGA旗下同屬海馬系列的雖然還有Planet Ocean這種防水性能達到600米的潛水錶，但由規格與價格等條件對照下，海馬潛水300米雖然機能與規格不如PO強大，但是作為專業潛水錶的性能應用在日常生活還是顯得綽綽有餘，同時它的價格比起PO也更為親切，以消費者立場來說，海馬潛水300米被認為是勞力士水鬼的優質替代選擇——兩者的條件相仿，但是海馬潛水300米的價格漂亮許多，也不需苦苦排隊等候，甚至於它有些技術也是OMEGA獨門研發的成果，包括同軸擒縱、高抗磁性的大師天文台認證等等。

海馬潛水300米為了要強調潛水專業性，因此在錶殼左上方設有錐狀的自動排氦閥，但是這個設計對於不需要戴著手錶從事水下活動的人來說實用性比較低，而手錶也會因此顯得造型有點不對稱，有些人可能會介意這個設計，但也有人完全擁抱這種出於專業考量的特徵；海馬潛水300米比起水鬼還有一項好處在於它的選擇性更豐富，包括材質、配色，以及錶帶種類等，目前海馬潛水300米共有多達17款作品，以基本的不鏽鋼款來說，定價都在17萬（約港幣4.7萬）以內，相對好入手且入手後價格也不會掉很多，這在人苦追水鬼不成時，會想把目標轉移到它身上也很合理。

不鏽鋼材質／8800自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水300米／錶徑42mm／參考價：NT$ 159,000（約港幣$44,000）

不鏽鋼材質／8800自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水300米／錶徑42mm／參考價：NT$ 170,000（約港幣$47,000）

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TUDOR Black Bay Fifty-Eight

TUDOR 從2012年推出Black Bay這款復古風潛水錶後儼然找到了自家產品的中流砥柱，BB多少讓人有平價版水鬼的聯想，喜歡它的人很愛它，但是也有些還在觀望的買家則是可能會因為手錶的尺寸與厚度而還在猶豫，結果TUDOR在2018年推出錶徑微縮至39mm、錶殼尺寸由14.8mm降低至11.8mm的Black Bay Fifty-Eight（BB 58）後，一切的問題彷彿迎刃而解。

BB 58設計上有些特點包括雪花指針、大錶冠，以及品牌自製機芯等等，其中黑面黑圈的版本在錶圈12點方向的倒三角形指標部分還格外採用紅色裝飾，這點讓人想起勞力士和TUDOR 在20世紀中期所推出的古董潛水錶，所以這種高度的復古情懷加上更舒適佩戴的設計擄獲了不少潛水錶控的心，加上品牌在2020年再接再厲發表藍面藍圈的新款，這些都讓BB 58有愈來愈受歡迎的味道，這款錶視搭配皮帶、NATO帶與鍊帶而有不同價格，但大致而言差不多就是10萬（約港幣4.7萬）出頭左右，它是TUDOR旗下極少數入手價格會略高於定價的案例，保值性雖然不像水鬼那麼驚人，但入手的難度卻也相對簡單許多。

不鏽鋼材質／MT5402自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面／防水200米／錶徑39mm／參考價：NT$ 116,500（鍊帶）（約港幣$32,000）、NT$ 106,500（織紋錶帶或皮帶）（約港幣$30,000）

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：勞力士以外20萬內保值手錶推薦Top3】