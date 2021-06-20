【Rolex改錶計劃】打造冰川感手錶　見證透明水晶Daytona的誕生

瑞士改裝錶品牌Artisans de Genève又有令人眼睛一亮的新作，這次有一位客戶拿著自己的勞力士Daytona 116520上門尋求Artisans de Genève協助想要改錶，他希望手錶能夠呈現出猶如瑞士Zinal冰川的壯麗景致，至於冰川要怎麼融入手錶創作，一切就看Artisans de Genève如何發揮他們的創意和巧手了。

按圖先查看Artisans de Genève 的 Daytona 116520是如何誕生：

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品牌與這位客戶一起構想可以怎麼改造手錶，為了表達冰川的地貌，他們一致決定可以從視覺的透明感來著手，同時手錶的細節則可以用藍色來突顯冰川的冷冽氣候，再加上手錶原本的不鏽鋼銀白色，一款熟悉中又帶有新鮮感的Daytona 116520就這麼誕生了。

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這款被暱稱為”The Zinal Challenge”的勞力士改錶計畫在手錶外觀方面主要有三大亮點，包括：

1. 錶圈

錶圈改由藍寶石水晶製作，Artisans de Genève再以手工替錶圈進行拋磨修飾，同時其上的測速計刻度則是填上白色顏料呼應冰川的雪白地貌。

2. 面盤

面盤和錶圈一樣也使用了藍寶石水晶營造透視感，其中計時小錶盤以及面盤外緣的刻度均進行了黑色偏光處理，使得錶主在閱讀時間時不會看得眼花繚亂，而透明面盤的好處還包括可以把4130機芯的正面看得清楚。

3. 錶殼

錶耳重新經過緞面打磨，底蓋也經蓋噴砂處理，至於邊角部分也經過倒角拋光。就連計時按把部分，Artisans de Genève也換上了他們常用來改裝Daytona的復古式Millerighe按把。

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據Artisans de Genève的製錶師表示，這款”The Zinal Challenge” Daytona 116520乃是以冰川景致為主題，這無疑是對品牌的一種強力挑戰，無論是在設計面或是製作工藝層面皆然，設計重點是讓手錶保持經典樣貌之餘，又要結合如冰川般的冷冽透明感，所以他們最終才想到可以從上述三個層面賦予手錶外觀同中求異的印象。

在製作過程中要使用藍寶石水晶來打造錶圈和面盤，這本身就是一件難事，因為藍寶石水晶的質地堅硬，要加工沒這麼容易，但是Artisans de Genève也不是吃素的，他們幾經研究克服了材質的特性以及加工的難度，因此我們才有機會看到一款帶有透明面盤和錶圈的Daytona誕生。補充一提，與透明面盤搭配的是藍鋼指針，藍色這種冷色調用來詮釋手錶的冰川主題相得益彰，放在”The Zinal Challenge”的面盤上看起來也很醒目。

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這次Artisans de Genève對於手錶搭載的4130機芯進行了比較大幅度的修改，除了整個把機芯零件拆卸下來重新切割、噴砂和倒角，特別的是，品牌連自動上鍊系統都直接捨棄並改裝Artisans de Genève自行研發的發條盒，雖然動力儲存一樣保持72小時，但這枚機芯卻已轉變成手上鍊設計，另外擺輪橋板和大捲車則一併改為藍鋼處理，整枚機芯簡直像是換了個樣一般。

而除了錶圈和面盤改成透明設計來詮釋冰川的意境，Artisans de Genève也採用知名橡膠錶帶品牌RubberB製作的霧面透明橡膠錶帶與手錶進行搭配，半透明的錶帶若隱若現露出其中的金屬零件，強化了整只手錶的透心涼冰凍感。改造完之後的Daytona 116520不只和原本的樣子差很大，也的確如客戶所需，讓人能夠與冰川的景色進行連結，Artisans de Genève再次發揮了他們強大的設計與創作實力，讓人再次歎為觀止了一番。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一支很有故事的透明水晶鏤空Daytona】