【Rolex】綠色是品牌的象徵？盤點3款勞力士最流行的綠色手錶

ROLEX勞力士的Logo由綠色和金色兩種顏色組成，而品牌的文宣或產品包裝上又以綠色最具象徵意義，因此我們往往看到綠色就會想起勞力士手錶，雖然不清楚品牌啟用綠色這種顏色的真正原因，但看久看習慣以後，我們好像也很自然地將綠色與勞力士劃上等號。

在勞力士旗下各系列中，要說綠色錶殼目前可能還沒出現過，但如果是綠色面盤或錶圈那就不令人陌生了，目前品牌旗下有推出過綠面的系列例如Daytona、Datejust、Lady-Datejust、Day-Date、Oyster Perpetual、Submariner等等，大概佔了勞力士全系列的一半比重，某種程度上也算是品牌手錶的一種面盤基本色，不過畢竟綠色的接受度和普及度還是沒有白色、黑色或藍色等這些顏色高，因此勞力士手錶雖然不乏綠面，但相對來說款式和數量還是比較有限。

在前述提到勞力士擁有綠色調手錶的系列中，如果要排出最受歡迎的Top 3不算很難，有外媒便在Instagram上Po出一張堪稱目前品牌最流行的三款綠色手錶，其中有兩款竟然都是2020年才推出，另一款則是問世後熱度延燒十年都還未見走下坡的趨勢，講到這裡大家心中應該都有譜了，這三款綠色勞力士手錶分別是新水鬼 126610LV、新款漆面Oyster Perpetual和舊水鬼116610LV，三款各自有吸引人的特色。

按圖查看勞力士最流行的3款綠色手錶：

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以目前的市場喜好而言，能擁有上述三款勞力士綠色手錶都很讓人羨慕；說也奇妙，綠色並非勞力士的專利，但是綠色面盤或錶圈放在品牌手錶上就顯得特別對味，也唯有這些勞力士綠色手錶才能締造出讓人驚豔的價格表現（尤其上述三款每款都是超定價比率至少在30%以上甚至還有超過80%的流行錶），不知道品牌未來會不會考慮將綠色調延伸到所有系列中，這樣的話或許能將勞力士的綠色印象更根深蒂固地烙印在人心，成為另一個品牌手錶的招牌特徵。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士最夯的三款綠色手錶】