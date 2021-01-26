H. Moser & Cie.全新大三針概念特別版腕錶　無人能比簡約之美

當大部分瑞士高級製錶品牌都在努力將價值展現於傳統、工藝、技術，H. Moser & Cie.最大的賣點，是別人難以及得上萬一的「自信」。連品牌標誌都不用展示，仍然獲得了所有錶迷們瘋狂追捧，除了H. Moser & Cie.之外再無來者。

招牌宇宙綠錶盤的12時位置鐫刻「60」字樣。

Endeavour系列自概念錶款推出以來，一直是H. Moser & Cie.其中一款最受歡迎的腕錶。其結合簡約美學與令人驚艷的煙燻錶盤，如今已經成為品牌的招牌。

腕錶40毫米的錶殼以白金製成，備有藍寶石水晶透明底蓋。

今年適逢東方表行成立60周年，和東方表行有著非常密切合作關係的H. Moser & Cie.特別為這好拍檔設計出一款Endeavour大三針概念特別版腕錶。腕錶擁有系列優美的比例、和諧的外形、精緻的高級製錶修飾及百分之百瑞士製造的錶廠自製機芯，同時在招牌宇宙綠錶盤的12時位置鐫刻「60」字樣，並特別為此設計一款全新字體，以紀念東方表行鑽禧。這款直經40毫米的大三針腕錶以白金打造而成，搭載備有雙游絲的HMC 200自動上鍊自製機芯。腕錶採用Endeavour系列錶殼及深邃而充滿活力的宇宙綠錶盤，錶背鐫刻「Oriental 60th anniversary」字樣。

極度簡約設計，也展示了品牌對自己的信心。

除了經典宇宙綠錶盤，H. Moser & Cie.同時在這款Endeavour大三針概念特別版腕錶搭載專利的Precision Engineering AG雙游絲，作用是可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題，大幅提升精準度與等時性，盡顯其精湛製錶工藝與技術。

Endeavour系列萬年曆腕錶的簡約程度，是真正的鐘錶界傳奇。

腕錶40毫米的錶殼以白金製成，備有藍寶石水晶透明底蓋，動力儲存達3天以上，並佩以手工縫製黑色鱷魚皮革錶帶。