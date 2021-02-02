Rolex｜日本市場新舊黑水鬼價格拉近　行情甚至比疫情爆發時更好

ROLEX勞力士水鬼家族自從2020年9月改款以來，由於舊款同步停產，使得市場上有部分買家因為「絕版」的魅力反而回頭去追求原本的舊款如116610LV、116610LN、114060等鋼殼款式；另一頭則是有些玩家想要「搶頭香」，在124060、126610LN和126610LV等這些新款剛推出時就先搶到手來感受全新進化後的水鬼。由於同時存在這兩種不同的心態，使得水鬼在剛改款時形成一種共好的局面，也就是不論新、舊水鬼一時間人氣和買氣都變得更旺，而這也反映在短期內出現的超誇張炒價，曾經有一度我們看到綠水鬼飆出台幣70萬（約20萬港幣）左右的價格！

當然這樣的價格遠高過目前市場上的接受度，因此隨著水鬼改款的時間拉長、熱度漸漸降溫後，水鬼家族又開始回復到比較比較合理的範圍，但從這時期水鬼也一舉走出新冠肺炎剛爆發時所陷進的低谷，價格又默默漲到近年新高。

在水鬼家族三款不鏽鋼作品中，帶日期的黑水鬼屬於中間份子，以受歡迎度以及溢價程度來說，它剛好都介於綠水鬼以及無日期水鬼之間，可以說是熱門水鬼的第二把交椅，而在水鬼改款至今已經超過5個月的時間後，黑水鬼現在的行情又是如何發展呢？

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有日媒調查了新舊黑水鬼這陣子在日本市場的行情，發現帶日期的116610LN從2020年9月中衝到160多萬的價格新高後，之後數月就慢慢從160多降到150多，然後一直保持在150多萬上下，目前差不多1,510,000日幣可以入手——這樣的行情甚至比2020年1月新冠肺炎疫情爆發時更好（當時116610LN大概價格還在130多萬日幣左右）。有意思的是，新黑水鬼126610LN一開始上市時價格也是衝很快也很高，然後它在這幾個月來慢慢退燒，126610LN在日本市場從2020年12月到2021年1月這1個月左右的時間，行情下降了10萬日幣左右，使它目前價格也差不多150萬日幣多，形成新、舊水鬼行情相當的局面。

若以新舊兩款黑水鬼目前的行情表現可見「絕版」對於市場的吸引力還是較高，畢竟126610LN整體設計和機芯都有所提升、定價也比116610LN稍高，可是兩者現在的價格卻都差不多台幣40萬（約港幣10萬）出頭，照理說在價格相當的前提下，選擇性能和規格帳面上看都更進步的新款應該比較合理，可是考慮到116610LN以後會愈來愈難買，趁市場還有貨的時候進場，未來的增值空間可期；反觀126610LN經過新登場的蜜月期後，未來它還有很長的產品週期，以勞力士目前的聲勢，黑水鬼應該還是會繼續漲下去，但是兩相比較之下，停產的舊款普遍還是被認為價值會再升高，所以雖然目前新舊黑水鬼價格平起平坐，但隨著時間一久、舊黑水鬼數量愈來愈少，它的價值估計就會甩開和126610LN的拉鋸，直接昇華到另一種層次。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：新舊黑水鬼在日本市場價格逐漸拉近】