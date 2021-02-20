ROLEX｜8000美元內　最受歡迎二手名錶排行榜　勞力士奪首5位

高級手錶與一般手錶的差別除了品牌名聲外，還有個最明顯的分別就在於價位，手錶從幾千塊到百萬甚至千萬不等，然而對於剛開始想要進入高級手錶世界的人而言，介於15萬～20萬台幣（約港幣4萬～5萬5千）出頭的價位如同一種購買高級手錶的踏腳石，在這個價位範圍能買到的手錶除了有一定的品牌知名度之外，戴出門往往也會讓佩戴者自己感覺更有面子，當然原則上這種價位手錶的品質也會更好。

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國外著名的二手錶線上交易網站Chrono24最近就針對這種高級名錶入門價位（約在美金6,000～8,000元，約港幣4萬6千～6萬2千）列出了最受歡迎的5款錶。在看這份推薦名單之前，有些人可能會先感到好奇的是，究竟15萬～20萬出頭台幣（約港幣4萬～5萬5千）能買到哪些品牌的二手錶呢？Chrono24以網站內的成交數據來回應這個問題，在這個價位帶中銷量最高的前五名依序是萬國錶（7%）、沛納海（8%）、百年靈（9%）、歐米茄（15%）和勞力士（30%），這些品牌在錶迷心中都是耳熟能詳的名牌，因此消費者若有15萬～20萬（約港幣4萬～5萬5千）出頭這樣的預算會想先考慮這幾家手錶並不會令人意外。

而接下來Chrono24繼續揭露15萬～20萬台幣出頭價位最暢銷的5款錶時就小小讓人感到驚訝了，雖然說前面列出了5個位在此種價位帶的熱門品牌，但是若把範圍縮小在特定款式，那麼根據Chrono24統計的資料指出，這前5名銷量最好的二手錶清一色都出自勞力士！

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該網站進一步解釋，這是因為現在想在品牌專賣店或AD店裡找到全新勞力士鋼殼手錶的機會愈來愈低，雖然他們家是有幾款錶的定價就在15萬～20萬台幣出頭，但一來店裡不一定有貨，二來定價也很可能只是參考用，實際成交價格不止於此，所以有更多人傾向在Chrono24這種二手錶交易網站尋找品質和品項還OK的勞力士二手錶。畢竟在勞力士愈來愈難買、價格愈來愈高的年代，能用15萬～20萬台幣出頭的價格買到勞力士，已經讓人覺得很值得，是不是全新品倒不是最重要的事。但這不表示消費者對於手錶狀態不要求，基本上會把手錶放到Chrono24出售的賣家也知道買家的心態，因此在該網站價位介於6,000～8,000美金（約港幣4萬6千～6萬2千）的錶有5成狀態是寫「非常好」、31%為「新」、12%為「未佩戴」，7%則是「良好」，而雖然賣家寫是寫的很美好，不過通常買家在入手這類老錶時，大概有超過3/4的比例會傾向購買附有原廠錶盒和證書的產品，所以除非確認自己的手錶非常珍貴，不然通常在賣家脫手時，一般買家還是會希望能跟著原廠盒單一起買回。以下就來看看台幣15萬～20萬台幣出頭最受歡迎的二手錶名單Top 5：

Top 5：Explorer 114270

上個世代的探險家一代114270於2001年至2010年活躍於市場上，它的錶徑反映出當時的時代潮流（36mm），隨著後來探一改為39mm，這種錶徑較小的款式已經不復見，而也因為身為系列最後一款小徑版本，使得114270有它受到玩家歡迎的特殊意義。114270在Chrono24的價格大約介於6,000～7,000美金（約港幣4萬6千～5萬4千）之間。

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Top 4：Datejust 16234

16234為不鏽鋼和白金半金材質，搭載3135機芯，具有坑紋錶圈以及紀念型錶帶或蠔式錶帶的款式變化，同時面盤的細節還可分成羅馬數字時標、阿拉伯數字時標或鑽石時標等，因此這款錶在Chrono24的標價同樣是介於6,000～8,000美金（約港幣4萬6千～6萬2千）之間。

Top 3：Oyster Perpetual 114300

114300是已經停產的39mm Oyster Perpetual手錶，隨著2020年勞力士推出41mm以及漆面面盤新設計，使得2015年才上市的39mm OP滿快就走入歷史。OP系列是勞力士最入門的作品，除了尺寸多元，面盤顏色也很豐富，39mm先後推出過藍色、灰色、紫色、白色和黑色面盤，目前這款錶在Chrono24的喊價從7,300美金（約港幣5萬6千）起跳。

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Top 2：Datejust 16233

16233最先是在1988年上市，當時它是首款採用藍寶石水晶鏡面的Datejust，而錶殼則是不鏽鋼和黃金半金並帶有坑紋錶圈，16233有紀念型錶帶和蠔式錶帶兩種選擇，面盤顏色則有更多選擇，只不過它的錶徑36mm有些人會覺得稍微小了點、有的人能接受。16233目前在Chrono24的價格剛好就是位在6,000～8,000美金（約港幣4萬6千～6萬2千）。

Top 1：Explorer II 16570

16570的生產週期約為1989年至2011年，對於想要帶點複雜實用功能手錶的人，16570有它難以抗拒的魅力，16570白色面盤款式目前在Chrono24的價格至少從7,500美金（約港幣5萬8千）起跳。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：15～20萬元最受歡迎二手名錶Top 5】