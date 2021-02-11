NBA球星戴甚麼名錶？杜蘭特鍾愛ROLEX Daytona、艾榮是AP支持者？

近日美國職籃NBA最震撼的消息莫過於前休士頓火箭隊一占士夏登（James Harden）在輸球後一番言論稱與球隊的關係已無法修補，結果不久後火箭隊在夏登從季前喊到開季的「吹密」風波後終於下定決心把他交易到布魯克林籃網，喧騰一時的「夏登人生」總算落幕。

得償所願的夏登如今可以到籃網與杜蘭特（Kevin Durant）和艾榮（Kyrie Irving）組成新三巨頭，即使Irving近期的脫序行為讓他還無法與另兩位巨頭隊友一起上陣發揮可怕的進攻天賦與火力，但由Durant和Harden這兩位前雷霆隊友重新連線的第一場比賽中，就可以看出他們合體的成效有多猛。在Harden加盟籃網的首秀中，除了球隊以122比115力壓魔術隊，籃網陣中兩位巨星也是各有斬獲，包括KD砍下42分、Harden更是以32分、14助攻與12籃板創下轉隊球員首見的30+大三元紀錄，日後等Irving順利歸隊，三巨頭能闖出什麼樣的成績，令人感到非常好奇與期待。

而雖然籃網三巨頭尚未在球場上正式連線，但是他們卻可以先用手腕上的名錶收藏組成愛錶同盟；先前我們曾介紹過，平均薪資高居北美四大運動之首的NBA，有許多球員都愛買名錶、名車，而身價地位皆達到球員巔峰水準的籃網三巨頭手上的名錶收藏自然也不少。以下就來看看Harden、KD和Irving最近分別戴了哪些名錶。

按圖查看NBA三巨頭戴甚麼名錶：

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我們很難獲得籃網三巨頭實際上到底擁有多少款名錶，但是從網路照片以及先前各家媒體的報導來看，三人之中手錶收藏最多也最豐富的應該是James Harden無誤，而KD可能是比較不愛砸錢在高級手錶收藏的那位。目前包括Harden和Irving都擁有愛彼的經典系列手錶，不知道當三巨頭聚首之後，KD會不會受到另兩者的影響，也試著入手些AP的手錶來佩戴展現三人的默契，看來籃網三巨頭的組合不只球場成績令人矚目，他們手上戴的錶也會是另一個備受關注的話題焦點。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：Harden、KD、Irving籃網三巨頭都戴什麼名錶】