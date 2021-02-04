瑞士獨立品牌陀飛輪新作索價180萬不貴？皆因一個機芯兩個造型

人總是貪心的，一個好機芯可以造出兩個面貌完全不同的錶盤，何樂而不為，就只看你技術是否爐火純青。

一個好機芯可以造出兩個面貌完全不同的錶盤，何樂而不為？(圖片來源：De Bethune)

你喜歡中央秒針還是6時位置小秒針盤顯示？你偏好展示抑或隱藏陀飛輪？你會選擇現代感定還是傳統設計？其實不一定要取捨，不妨「全部都要」。

新型三角形板橋完全對稱並設於正中心，就像一個等腰三角形，加強整體和諧感。(圖片來源：De Bethune)

De Bethune最初的靈感是製造出具有兩種截然不同個性的手錶，由美學角度主導新機芯的技術設計，並於瑞士汝拉州L'Auberson的總部開發。

位於6點位置配有30秒顯示的陀飛輪。(圖片來源：De Bethune)

DB Kind of Two陀飛輪腕錶的正面顯示了具有時尚現代設計的錶盤，中央時針和分針以及位於6點位置配有30秒顯示的陀飛輪。在整合了各種形狀，啞光或拋光組件，不同的厚度和分層，從而營造出充足的空間和最佳的體積，讓陀飛輪腕錶擁有最合適的厚度。新型三角形板橋完全對稱並設於正中心，就像一個等腰三角形，加強整體和諧感。

傳統美學的造型，中央一個精美的手工扭索紋飾，周圍環繞曾用於經典De Bethune型號的錶盤上的數字。(圖片來源：De Bethune)

翻轉過去，錶盤另一面則展示了一個傳統美學的造型，中央一個精美的手工扭索紋飾，周圍環繞曾用於經典De Bethune型號的錶盤上的數字。搭配秒針的陀飛輪隱藏起來，時針、分針以及秒針都居於錶面的中央。

要令到雙面錶變得實用，每個細節都必須好好考慮。浮動式錶耳系統結構複雜但易於使用，經過重新設計的兩側都配備了由28個零件組成的旋轉裝置，令錶殼的轉動非常順暢。

秒針的陀飛輪隱藏起來，時針、分針以及秒針都居於錶面的中央。(圖片來源：De Bethune)

當中的秘訣全靠一個凸輪，一個小的缺口使錶殼可以完美地與浮動錶耳對齊。讓圓形錶殼繞著中軸旋轉，可以輕鬆、平滑和自然的方式前後放置。

DB29的中心錶殼是De Bethune開發樞軸錶殼的關鍵要素。完美對稱的形狀與浮動錶耳完美平衡，與優雅的錶冠在12點鐘完全融為一體。這枚雙面藝術品完美地結合了機械和美學，讓貪心的人得到最大幸福。