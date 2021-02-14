Rolex｜中國內地勞力士熱門錶款最新行情　綠水鬼價格創新低？

2020年由於疫情影響，不少瑞士製錶品牌在3月～5月這段期間紛紛選擇關廠停工，導致全年的生產量受到影響，其中對錶迷來說最關心的大概就是勞力士了，勞力士當時停工了約8週的時間，若再加上配合瑞士政府防疫政策採取的減少工時與輪班作業等措施，保守估計品牌的產量大概比往年整整少了1/4，也因此導致勞力士熱門款供不應求的情況變得更為嚴重，而且這種缺貨狀況還持續延燒至2021年。

從以上情況看來，合理推測勞力士熱門錶2021年可能會因為缺貨導致價格再被炒高，畢竟物稀價也就高，但實際上真的是如此發展嗎？最近有中國的錶友在網路上分享自己收集到勞力士熱門款行情情報，從中我們可以驗證那些熱門款是否真的價格會呈現節節高昇的走勢。

中國內地的Rolex熱門錶款最新行情（按圖查看）▼▼▼

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中國錶友首先點出最多人詢問的新款綠水鬼126610LV，這款錶據說2020年9月剛推出時在當地市場被喊到15萬人民幣以上的誇張價格，結果這種驚世行情似乎沒有維持太久就開始慢慢往下掉，邁入到2021年1月，中國市場已經傳出126610LV價格降到12萬人民幣的消息，創下它自從推出市面以來價格的新低點。

另外也很熱門的鋼迪熊貓面116500LN目前在中國市場的行情波動不大，大概就是在17萬～18萬人民幣間擺盪，是炒價非常穩定的超人氣款。倒是GMT-Master II 126710BLRO百事圈近期的價格有微幅下降，但在中國市場它普遍還是有12萬5人民幣的行情、在當地市場人氣稍遜百事圈一點的126710BLNR藍黑圈，據說價格已經停在10萬人民幣有一段時間了，目前倒是沒有出現太明顯的上升或下跌趨勢。

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從上面這些勞力士夢幻鋼錶近期在中國市場的表現看來，市場傳聞的缺貨情況對拉抬手錶行情並沒有明顯的助攻效果，反倒是新綠水鬼讓人覺得有點從絢爛歸於平淡的味道。不過該位錶友也順便補充提到，雖然勞力士鋼錶價格不像先前預料的再創高峰，但是品牌的K金熱門錶反而有點逆風高飛的態勢。

他以綠金迪116508為例，現在這款錶在中國的價格爬到了37萬人民幣以上，另外定價較低的「余文樂」（如116518LN這種K金膠帶Daytona）價格也衝高到了28萬人民幣左右，換算成台幣已經突破120萬之多，錶友指出「余文樂」在短短一年之間漲幅相當驚人，2020年5月時這款在中國的行情大概22萬人民幣，至今不到一年漲了快6萬人民幣，起飛的速度非常快。

站在消費者立場，勞力士不鏽鋼熱門錶的漲幅趨緩當然是好消息，畢竟現在那幾款熱門錶的價格本來就高出定價許多，如果因為缺貨關係導致價格再被推高，無形中也是拉遠了手錶和市場的距離，但從中國錶友揭露的勞力士熱門錶行情中可以看出目前似乎沒有受到貨量不足的影響，反而還漸漸再退回買錶人比較能接受的價格範圍。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：2021勞力士夢幻鋼錶內地價格回跌】