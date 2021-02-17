Daytona不只是Rolex　最多人收看的賽車比賽　一切源於禁酒令？

Daytona對於香港人而言，當然是最火熱的Rolex腕錶名字，但熟悉作品的朋友定必知道，Daytona本身是賽車界的名詞，而其起源更是一個地名。而且在美國人眼中Daytona是無人不曉的名字，卻不是因為Rolex，而是每年一度的比賽「Daytona 500」，作為香港人我們難以想象，這一天的比賽實為每年最多美國人收看的賽事，美國人對其熱情就好比歐洲人看待F1一樣。藉著今年的Daytona 500剛剛完結，今回就來訴說Daytona與腕錶的關係，以及為何Daytona 500會被稱為「最沉悶的比賽」，卻同時最多人收看。

剛過去的美國時間周日舉行了一年一度的Daytona 500，不意外地出現炒車場面（圖片來源：Getty Images）

在剛過去的美國時間周日，正值情人節，就舉行了一年一度的Daytona 500，今年的比賽亦相當戲劇性卻不令人意外，40個名額參賽但去到最後一圈只剩下16架賽車，在最後頭兩名更因為爭位而「炒車」，結果由本來第三位的Michael McDowell爆冷勝出。

最後頭兩名因為爭位而「炒車」，結果本來第三位的Michael McDowell爆冷勝出今屆的Daytona 500（圖片來源：Getty Images）

Daytona 500向來以多意外而聞名，500指賽道為500英里，由於太長所以車手們的策略下，首400英里都是非常穩健而沉悶的，他們都只會在最後的階段發力，而此際往往又會釀成眾多意外，翻看歷年賽事，「大炒車」已成必經環節，不過不減比賽的火熱程度，向來備受關注，去年的開幕儀式甚至請來了當時美國總統Donald Trump主持。

Daytona Beach（網上圖片）

回溯比賽歷史，Daytona 500是NASCAR杯賽系列的其中一環，而NASCAR就源於美國佛羅里達州地通拿海灘（Daytona Beach）。據說在上世紀三十年代，當時正值美國禁酒令，一些販售私酒的商人為了逃避政府官員，往往會把座駕改裝、增大馬力有助逃跑，及後他們更加互相競技，鬥速度與技術，而第一場的比賽就正是舉行在Daytona Beach，是為NASCAR的前身，開創了先河，自此引來了各方的賽手好手，慢慢發展為世界賽車中心。

現時的Daytona International Speedway（圖片來源：Getty Images）

只不過，Daytona Beach本來就是沙灘，用上了一定日子開始不再適用，於是在50年代NASCAR的創辦人William France就決定要在沙灘創建出一條跑道來，最後Daytona International Speedway於1959年啟用，及後眾多賽車的紀錄都在此創下，也引來了賽車相關的機構到來設總部。這條賽道的特色是能夠跑出最快的速度而聞名，彎道傾側度與高度都設計成過彎都不用減速又不會飛出賽道外。

圖片來源：Rolex

說過了這殿堂級賽道的故事，終於來到Rolex Daytona的部分了。Daytona是Rolex唯一具備計時功能的作品，本來就與賽車息息相關，品牌於1963年推出首枚Daytona，其名字就是取自Daytona International Speedway。但其實「Daytona」一字要在1964年才正式出現在錶盤之上，可以說得上要在這刻才真正出世。只不過，該系列其實早在50年代就面世，「Cosmograph」才是其本名，而且在測試階段，也並非用Daytona作「乳名」，而是另一個大賽「Le Mans」，取決點就在於，品牌在1962年成為Daytona比賽的官方指定時計，以此為名以茲紀念。藉著這兩個名字，及後在Daytona及Le Mans24小時耐力賽兩項大賽中的冠軍得主，都能獲得Daytona腕錶作獎品。