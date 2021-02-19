Montblanc專利｜表演用小巧機芯藏巨大擺輪　驟眼看似懸浮錶盤上

要是你因為Montblanc的墨水筆聞名天下而忽略了他們在高級製錶技術上的出眾，那就真是錯過了好東西。

44.8mm錶殼以18K玫瑰金製成，腕錶兩側均是藍寶石水晶玻璃。(圖片來源：Montblanc)

從一開始製作高級腕錶就以最認真的態度，位於維萊爾(Villeret)的錶廠絕對有能力製作出最高規格的作品。今天的作品Montblanc Star Legacy Exo Tourbillon Skeleton Limited Edition 8就是最好的代表，其專利的外置陀飛輪，正正盡展了技術與能力之功架。

12點鐘位置的偏心錶盤以18K金與大明火琺瑯製成。(圖片來源：Montblanc)

Exo(外置)這個字是從希臘文衍生而來，意思為外部或外側，指的是將大螺絲擺輪置於陀飛輪旋轉框架之外。由於這項特殊的專利級懸浮外置陀飛輪結構，Montblanc的製錶師能夠使用大擺輪而無須增大機芯或錶殼的尺寸，大擺輪的位置比錶盤高出4.15mm，看似懸浮於錶盤之上，這樣的懸浮設計完全是靠陀飛輪錶橋與一根彎曲的不鏽鋼支臂才得以實現，該不銹鋼支臂映照出12點鐘位置的圓弧狀時鐘圓盤，呈現出立體的視覺感以及全新的頂級製錶美學。

機芯的每一個細部零件均採用手工精心裝飾，遵循傳統工藝，從而製作出明亮通透的腕錶。(圖片來源：Montblanc)

由於不對稱的結構設計，要將外置陀飛輪錶橋與該支臂對齊，對於製錶師來說是一項嚴苛的考驗，這需要一定程度的技巧與熟練度方得以完成。專利級外製陀飛輪的複雜功能有賴於尺寸精準的長軸，連同複雜結構本身的同心度公差為0.01mm，因此擺輪的軸必須與機芯垂直。新款腕錶特別使用這項技術是由於陀飛輪錶橋與秒鐘盤採單一件製成，形成高穩定度結構，更易於對齊。

腕錶搭配棕色暈染鱷魚皮錶帶，由位於意大利佛羅倫斯的Richemont Pelletteria皮革工坊所製作。(圖片來源：Montblanc)

明白了外置陀飛輪的複雜性後，我們再來看看精緻的全鏤空立體機芯。MB M18.69機芯的188個組件完全由專業工匠師以手工打磨技術打造，例如圓形粒紋、鏡面拋光與倒角等。此外，機芯共含420個內角，需要極高的專業技術與耐心方得以完成。如果你問應該怎樣去解釋Montblanc製作這錶的目的，我會好簡單地說：表演。