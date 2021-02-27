Rolex勞力士2月台灣熱門錶最新行情﹕全人類期待新款Explorer II

自從新冠肺炎疫情在全球大爆發以來不知不覺已經過了一年的時間，在這一年中手錶市場的行情也經歷了頗為劇烈的起伏情況，從疫情開始情似乎發展到一定的高點而有點停滯不前，到疫情流行前期市場價格看似有一點點要崩壞的震盪，再到2020年下半年以後手錶行情（特別是熱門款的部分）的止跌回升，有些後來甚至衝到比疫情前還狂的新高峰，讓買錶人的心情在2020年猶如洗了一場三溫暖。來到2021年，疫情的威脅目前還是很嚴峻，不過手錶市場上最多人關心的勞力士依舊備受矚目，像是自從2020年9月品牌推出新款水鬼以來，如今市場已經觀察差不多半年的時間，新舊水鬼從剛開始世代交替的價格狂漲，發展至今已漸趨穩定，至於除了價格以外，2021年勞力士還會有什麼值得關注的大事呢？

首先是勞力士不久前確認了將會參加Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展於2021年4月中下旬在上海舉行的實體錶展活動，這樣一來人們不只可以透過線上管道第一時間獲取品牌今年新品的資訊，還能在新品發表消息公佈不久後就看到品牌把新錶直接搬到上海西岸藝術中心向全球人士展示。再來每年錶展前大家都樂此不疲的勞力士新款預測，已經有不少人注意到2021年將是Explorer II誕生的50週年，根據勞力士過往的習慣，此系列很有可能趁勢推出新款，若屬實的話，屆時新款會有什麼樣的特色，而隨著新款登場，新舊款探二的行情又會呈現什麼樣的走勢同樣令人關注。

不過目前距離2021年4月還有一小段時間，在農曆新年後，有些人已經獲得足夠的預算想要入手一款夢寐以求的勞力士手錶來作為犒賞自己的禮物，然而眾所週知，勞力士官網有關手錶的定價通常只能當作參考用，實際上在市場的成交價格往往會是另一回事。經過了去年的起伏變化後，目前品牌熱門款的行情表現如何呢？以下透過鐘錶奢侈品鑑定檢驗交流協會所整理的勞力士熱門錶最新報價資訊帶你快速掌握。

按圖查看各熱門錶款在台灣的行情價格▼▼▼

+ 19

從以上市場最新價格來看，過完2021年第一個完整的月份後，勞力士熱門錶比起2020年12月的行情還是有些許變化，目前熱門款中的熱門款如綠水鬼、鋼迪和百事圈等基本上價格還是有再向上衝高的跡象，不過也有一些款式如舊款黑水鬼、半金海使等價格反而比起去年底要稍微跌了一些，若想了解更多去年底勞力士熱門錶的價格行情，不妨可以回顧《勞力士熱門款12月最新行情(附價格表)》所列出的報價資訊進行對照比較。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】Rolex｜中國內地勞力士熱門錶款最新行情 綠水鬼價格創新低？

+ 3

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】2020高級錶Google搜尋排行榜 Rolex獨攬首4位 只有這品牌能匹敵

+ 8

【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：2021年2月勞力士熱門錶最新行情價格】