2020年鐘錶成交價疫市創新高　Top 3身價名錶同時擁有兩大特點！

2020年受到COVID-19新冠肺炎疫情衝擊，原本對於像鐘錶拍賣這樣的產業也造成了影響，因為在疫情剛爆發時，不少拍賣會不是延期就是取消，結果各家拍賣行面對逆境反而意外造成他們更快速尋求到解決辦法，那就是改採線上競標的形式。而從2020年下半年隨著各國慢慢適應了與疫情共處的生活後，一些實體拍賣陸續復辦，加上原有的線上拍賣也還在同步進行，如此雙平台同步運作的情況反倒助長了鐘錶拍賣的蓬勃發展。

以PHILLIPS富藝斯拍賣行為例，2020年他們的業績不退反進！在這年中他們光是在鐘錶拍賣這一塊就締造了1.33億美金的成交金額，創下該公司自成立以來鐘錶拍賣最好的成績，而且這還比2019年要成長多達20%，讓人驚訝在疫情時代鐘錶拍賣竟還能逆風高飛。

隨著年度拍賣成交金額寫下史上新高，富藝斯在2020年也堪稱經歷了一個夢幻年份，在這一年中他們繳出多項令人咋舌的成績，包括

1. 2020年富藝斯舉行的鐘錶拍賣僅有14只鐘錶流標，總成交率是有點不可思議的99% 2. 2020全年富藝斯舉行的拍賣共有15款作品最終成交價高於百萬美金 3. 2020年富藝斯鐘錶拍賣成交金額前5名至少都從220萬美金起跳，其中前3名剛好也就是全球拍賣行鐘錶成交紀錄的Top 3 4. 締造史上線上鐘錶拍賣最高成交金額紀錄（5,545,999美金）

以下我們就接著來看富藝斯拍賣行2020年鐘錶作品身價最高的前3名（再次強調前3名也就是去年鐘錶拍賣金額最高的3款錶）▼▼▼

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從這份排行中再次突顯出鐘錶收藏市場對於兩種類型的手錶特別鍾情，一是稀有性、二是名人加持效應，如果能同時擁有這兩個特點，更是可以將手錶的身價推向頂點。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：2020年鐘錶拍賣最高成交價Top 3】