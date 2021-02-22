愛彼AP陀飛輪｜24小時「看星」　煙燻黑併夜空藍這星空只屬於你

錶壇新貴愛彼（Audemars Piguet）最出名的系列是八角形的Royal Oak，在錶圈內無人不識。但錶廠為了不把所有注碼都押在單一款式身上，早前推出的Code 11.59系列，走的是更具藝術感的路線。

錶盤上用上的特色技術名為東陵琺瑯（Aventurine Enamel），在琺瑯裡面加入閃爍的黃金粉，營造出如黑夜星空的效果。(圖片來源：Audemars Piguet)

同一樣傑出的機芯，放在Code 11.59的確別有一番味道。錶廠早於2018年首度成功製作出飛行陀飛輪（Flying Tourbillon），並放置在Royal Oak Concept collection上面，展現了其技術等級。這次將同一個技術放到Code 11.59，除了技術之外，更加曬出了藝術觸覺。錶盤上用上的特色技術名為東陵琺瑯（Aventurine Enamel），在琺瑯裡面加入閃爍的黃金粉，營造出如黑夜星空的效果。這種做法一來增添了視覺上的詩意氣氛，同時由於隨機的金粉散布，也可以令到每一枚作品擁有獨一無二的面貌。

配上18K白金錶殼的藍色錶盤版本，其周圍被加上煙燻黑的效果。(圖片來源：Audemars Piguet)

這次推出的新錶共有兩個顏色的錶盤選擇，配合18K玫瑰金錶殼的黑色錶盤不是不好看，但配上18K白金錶殼的藍色錶盤版本卻更加迷人，因為除了錶盤上主要的藍色部分，其周圍更被加上煙燻黑的效果，那小小的微調讓這小小空間更有夜空氣氛。

錶背可見收藏在41毫米錶殼之內的錶廠自主研發Calibre 2950自動機芯。(圖片來源：Audemars Piguet)

無論你喜歡的是否和我一樣，兩款腕錶更為客觀的完美，是來自於收藏在41毫米錶殼之內的錶廠自主研發Calibre 2950自動機芯，由270個零件並有27顆寶石，動力儲存為65小時，識貨的人都不會有挑剔。

飛行陀飛輪（Flying Tourbillon）被放置在6時位置上面。(圖片來源：Audemars Piguet)

腕錶最後加上大格紋黑色鱷魚皮錶帶配合與錶殼同質料的錶扣，造型大方華麗。