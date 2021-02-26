Grand Seiko絕口不提製作技術　鐘錶界最具認受性的亞洲品牌之一

高級製錶界的確是由歐洲作主導，而能夠與之並肩媲美的亞洲品牌少之又少，Grand Seiko既是當中的少數派，也是最具認受性的一個名字。

以日本白樺作主題，代表了品牌所重視的文化意味。(圖片來源：Seiko)

不太習慣高調，但憑好的作品為大家留下印象，Grand Seiko最新就推出一枚動人的作品，名字叫做「白樺（White Birch）」。

獨特製作的錶盤，創造出一如樺木樹幹的紋理。(圖片來源：Seiko)

作為Grand Seiko的Heritage Collection系列作品，White Birch內裡裝配的是錶廠新一代 Hi-Beat機芯9SA5。這機芯才剛於去年在品牌成立60週年之際推出，據說它花了錶廠不少於9年的時間去開發。

機芯的震頻為36,000vph，比起一般機械機芯的28,800vph有著明顯的精準度優勢。(圖片來源：Seiko)

這枚高頻機芯的震頻為36,000vph，比起一般機械機芯的28,800vph有著明顯的精準度優勢，能做到每天+5至-3秒的誤差，完全符合瑞士天文台COSC標準。

日本人對於美的追求也有其固執，腕錶每個部位都打造得完美。(圖片來源：Seiko)

最叫人意外的，是通常高震頻機芯得到了準確，卻往往要犧牲能源損耗，而9SA5卻仍具有驚人的80小時動力儲備時間，能做到相近效能的對手在市場上絕對不多見。

錶帶的結構與設計都體現出高級腕錶該有的細緻。(圖片來源：Seiko)

腕錶的40毫米外殼以不銹鋼製作，而錶盤的獨特製作方法，創造出一如樺木樹幹的紋理。說起來，白樺樹林覆蓋了日本北部的大部分地區，而精工的Shizukuishi及Shinshu工作室正是位於此地，當中所代表的象徵意義，愈是深愛日本文化的人自然愈能深刻體會。

除了錶盤之外，日本人對於美的追求也有其固執，錶盤的時針和時標有著無瑕的鏡面的拋光效果，但奇就奇在品牌絕口不提其技術製作方式，只表示一切都按傳統技藝，讓這些細節擁有了多一層的神秘美感。