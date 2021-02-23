PATEK PHILIPPE鋼王2019年拍賣價逾50萬　消息傳出後炒價嚇親人！

腕錶到底是要來炒賣、收藏、還是配戴欣賞？以下要說的這款作品可能會在這幾個月內引來三方買家，剛踏進2021年富豪最愛的Patek Philippe就傳出消息，Nautilus系列的「入門錶款」5711/1A即將停產。消息一出已旋即升價50%，更會因為以下幾點原因而有望升價三倍。

圖片來源：PATEK PHILIPPE

5711/1A又被坊間稱為「鋼王」，因為PP的鋼錶本來就不多，一年大約只會生產佔三成的不鏽鋼錶款，所以長期供不應求，早在70年代此款已然成為「最貴鋼錶」，要入手的方法不多，首先是成為PP的VIP，但有傳已入手此款的準錶主都要排隊幾年以上才能得到實物，此外就唯有是二手市場及拍賣會了。理論上它是入門錶款，但實際上已相去甚遠。

圖片來源：PATEK PHILIPPE

另一方面，5711/1A是主打實用的大三針日期款，PP出品的的三針鋼錶從來都很搶手，加上停產消息一出，錶迷估計價錢可升至三倍以上，本來此款的定價為33,710美元，2018年曾在拍賣會上拍出過6萬美元，於2019年亦於香港富藝斯拍出525,000港元。今年停產消息後不足一個月在二手市場又上漲三成，不過就算銀彈充足，也要等藏家待價而沽，買不買到才是問題。那麼價位要到幾時才有機會穩定下來？就要看即將在4月舉行的網上錶展，PP有沒有發布可接棒的新款式。

早在70年代已成為「最貴鋼錶」之一（網上圖片）

相信此作的生父Gerald Genta也難以想像在今天一枚鋼錶會升價如此，因為早在70年代當時不鏽鋼款是難以成為高級腕錶的，當年打造傳奇的Gerald Genta也只是忽發奇想，在1974年參加Baselworld前身的Basel Trade Fair期間，草草在紙上畫出藍圖，靈感是來自法國著名小說《海底兩萬哩》中的潛艇鸚鵡螺號（Nautilus），設計元素來自航海與船隻，例如八角型錶圈與甲板條紋錶盤，亦具備良好的防水性能，用料方面是二戰時期用來造坦克車的鉻鎳合金，賦予其堅固耐用度與輕量化優點。