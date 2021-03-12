2021鐘錶市場預測5重點﹕瑞士工廠半停工　中國禁奢令或影響價格

2020年的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重的影響了所有奢侈品牌的方向與布局，2020年進出口總額下降了400億瑞郎（約合台幣1.25兆）是二戰後最大的衰退，瑞士手錶出口額僅有170億瑞士法郎，相比上一年的217億瑞士法郎，同期相比下滑了21.8%。這種下滑堪比2009年經濟危機創造的最低記錄（-22.3%）所有的狀況都是變化極為劇烈的，從中美的貿易戰、各國鎖國的政策、工廠的停工、疫情的擴散等等，這一連串的重擊，無疑加速從生產到銷售端重新洗牌跟挑戰，相對地也影響手錶末端的售價，以下是我對2021手錶市場的一些看法，給大家做一下參考：

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1. 供給量持續下滑

瑞士總人口數約850萬人，目前約有52萬確診（Source: 瑞士聯邦衛生局BAG），現在所有的店家除了生活必需品以外的商店跟商場，從1月中旬又開始關門，整個瑞士是屬於幾乎半鎖國的狀態，工廠很多因為疫情都在停工的狀態，因為感染人數過多，隔離人數不斷在增加，很多專家預估這個狀態應該會影響至少半年以上，這對手錶的供貨量絕對不是一個樂觀的消息。

2. 手錶流通量不足

2021年的大陸市場進口量相較於2019年成長了將近20%，很多的銷售都來自於本地的銷售，因為無法出國，使得手錶在供應量減少下更仰賴本地銷售，導致香港或日本其他的二級零售市場（Secondary Market）價格沒有下降的非常明顯，但整體的需求量是有明顯的變少，所以往上調整的空間不大，目前是價格屬於相對穩定的狀態，但值得注意的是大陸的經濟狀態，如果大陸的奢侈品市場在政府嚴格的打貪跟禁奢令下，其實對手錶的價格會有很嚴重的影響。

瑞士錶出口額跌21.8%﹗ 解構﹕中國如何躍居為其出口第一大國？

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3. 出口市場嚴重衰退

各大地區都受到2020年下滑態勢的劇烈衝擊。在出口額方面，亞洲占瑞士錶出口額的54％，與2019年同期相比下降了20.2％。歐洲受到的影響更大，2020年其占瑞士錶出口29.2%，較2019年下滑25.2%！至於2020年佔瑞士手錶出口額14.8%的美洲大陸，比起2019年也下滑了20.4%之多。 不過中國市場是2020年的一個例外，它已成為瑞士錶出口的第一大直接目的地。該國受疫情影響較小，下半年國內購買量出現明顯回升，這是唯一一個呈現增長的市場（與2019年的業績相比增長了20％）。 所有其他主要市場的下滑幅度都很大。放眼整個亞洲，香港曾連續12年雄踞榜首，如今卻是表現最慘淡的市場之一，在瑞士錶出口中排名中跌至第三位。而在其他亞洲國家和地區，臺灣市場（-9.9％）表現頑強。 在歐洲市場，法國（-37.9%）和義大利（-33.3%）受到重創，英國（-24.6%）和德國（-21.4%）的 業績接近全球平均值。 美國市場（-17.5％）在第三季度出現明顯復甦，其業績佔瑞士錶對整個美洲大陸總出口額的近80％，下滑幅度略低於全球平均值。

4. 區塊鍊技術提升

所謂的區塊鍊就是所謂的上網登入的數字證書，它不僅提供安全和可追朔性的保障，還能讓品牌能夠推行更精準的行銷，方便銷售與後勤維修，因為能輕鬆證明手錶的真偽性與持有人的身分，而提高二手價值，但實際上根據很多專家的說法，高級品牌手錶的數字保卡主要是讓消費者放心，如果想用這種技術完全消滅讓、仿錶銷售量下降，那未免太理想化了。因為購買仿品手錶的消費者絕大部分是在知情之下購買，它影響只是真品的二手價值，但值得注意的是其實這波嚴重打擊並不影響仿錶的市場，甚至還穩定的成長，因為對普通人而言，與其購買價格可望而不可及的瑞士高級錶，還不如上網去購買那些價格低廉、品質還好的仿錶。

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5. 智能手錶崛起

受新冠肺炎疫情影響，手錶銷售衰退，不過卻有研究調查指出，市場研究公司Strategy Analytics指出智能手錶竟在此期間，來個逆勢增長，剛公布了2020年第一季智能手錶出貨量，對比2019 年第四季，其出貨量增長了20%，共計1,370萬只。資深分析師Steven Waltzer點出，或許是因為疫情影響，導致用戶開始注重身體健康，繼而選購具有健康追蹤和監測功能的智能手錶，讓穿戴裝置即便在疫情當下，出貨量還是能持續攀升。對消費者而言，功能性的取向大於奢侈品象徵性取向，所以會更傾向於購買智能手錶而非價格相對更高昂的傳統機械錶。

奢侈品的黃金定律是物以稀為貴，但對絕大部分的人來說，價格不斷的上揚，也不斷遠離民眾能接受的標準價格，雖說這是成為奢侈品的第一要務，但值得思考的是，數量的減少讓產品平均的單價不斷的上升，如果這個趨勢造成風潮，會形成的考驗的就是購買的人將會越來越少，但這真的是每個奢侈品牌所樂見的嗎？

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