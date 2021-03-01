【機芯設計】比陀飛輪更複雜　專利四體陀飛輪完美抵銷地心吸力

陀飛輪相信你一定知道是甚麼吧，但由陀飛輪衍生的各種更複雜技術你又數得出幾樣？由Greubel Forsey發明的四體陀飛輪，你又知道是甚麼嗎？

四體陀飛輪理論上是採用由兩組同步運行的30°雙體陀飛輪組合成為四體陀飛輪結構。(圖片提供：Greubel Forsey)

其實高級腕錶的技術多如繁星，正全賴一班瘋狂的創造者不斷的為我們帶來各種驚人的創作。四體陀飛輪（Quadruple Tourbillon）是Greubel Forsey的第二項基礎發明，理論上是採用由兩組同步運行的30°雙體陀飛輪組合成為四體陀飛輪結構：第一個30°傾斜框架每分鐘旋轉一週，置於第二個每4分鐘旋轉一週的平面框架中。球體差動裝置傳輸四個陀飛輪的平均運行速率，從而改善整個機制的走時性能。

此限量系列採用全新材質、全新色彩、全新飾面，感覺煥然一新。(圖片提供：Greubel Forsey)

這系統在腕錶最可能處於的所有方位，尤其是在靜止的位置，能最大程度地消除由於地心引力導致的運行誤差，也即是將陀飛輪的功能達致無懈可擊。

腕錶最可能處於的所有方位，尤其是在靜止的位置，能最大程度地消除由於地心引力導致的運行誤差。(圖片提供：Greubel Forsey)

繼首發的11枚白金腕錶後，Greubel Forsey這次帶來了限量11枚的鈦金屬GMT Quadruple Tourbillon世界時間四體陀飛輪腕錶。此限量系列採用全新材質、全新色彩、全新飾面，感覺煥然一新。鈦金屬錶殼使錶體重量減輕三分之一，搭配橡膠錶帶，令腕錶更具活力和現代感。

位於赤道處的藍寶石玻璃視窗，可將自轉中的地球一覽無餘。(圖片提供：Greubel Forsey)

8點鐘位置的Greubel Forsey原創地球儀設計，可同時顯示多個時區：錶面設有24 小時圈包圍著地球儀同時顯示晝/夜；錶底設有世界時間顯示盤，刻有代表全球不同時區的24 個城市名稱並區分實施（淺色）與不實施（深色）夏令時的城市。

位於赤道處的藍寶石玻璃視窗，可將自轉中的地球一覽無餘，藍色海洋環繞著陸地，與藍色小時刻度圈、動力儲存顯示及錶帶和諧呼應。如此功能如此美感，很想要吧？定價約670萬港元，不過你有錢都未必買得到就真。