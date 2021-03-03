高級腕錶市場｜IWC 3705市面僅有約千枚　指針經歲月洗禮會變色

高級腕錶市場有趣之處，是其潮流風向非常難以捉摸，有些品牌某些型號可以是一推出就成為經典，也有些作品在推出之時沒沒無聞，卻在某些年月之後平地一聲雷聲價十倍。

IWC Fliegerchronograph Keramik只製作了約1000枚便因市場反應不佳而停產。(圖片提供：IWC)

今天要介紹給大家認識的，就是誕生於1994年的IWC陶瓷Pilot計時腕錶Fliegerchronograph（型號3705）。作為首枚以黑色氧化鋯陶瓷打造錶殼的Pilot計時腕錶，IWC Fliegerchronograph Keramik儘管以極為創新的材質搭配簡潔設計，推出時迴響卻一點不大，數年間只出產近一千枚，品牌便因應市場反應普通而決定停產。

全新登場的Pilot計時腕錶「致敬3705」特別版（型號387905）錶盤設計忠於1990年代的原作。(圖片提供：IWC)

二十多年來都沒有得到甚麼注意，早兩年這腕錶卻突然成為了收藏家們極力尋求的珍寶，多個權威收藏部落格也先後報導。3705一時間聲名大噪，獲得了千萬腕錶愛好者的注意。

新版本的錶殼、計時按鈕和針扣以IWC專利材質瓷化鈦金屬製造。(圖片提供：IWC)

3705的特色之處，在於其發光時標和指針經受歲月洗禮呈現橙色暖調，其獨特的復古魅力贏盡收藏家的歡心。其中一枚腕錶來自前IWC董事Günter Blümlein的私人收藏，早前更以53,750美元的驚人拍賣價出售。有趣的是，這枚一度被遺忘的計時腕錶，正是由於當年不受注視而產量極低，造成今天一錶難求的現象。

位於9點鐘和12點鐘位置之計時盤顯示最多十二小時的計時時間。(圖片提供：IWC)

這個奇妙的緣份，造就了IWC再次復活這枚傳奇之作。錶廠最近就推出了全新的Pilot計時腕錶「致敬3705」特別版，忠實地呈現原作的錶盤設計，但有別於原作的陶瓷材質，新作以IWC研發的嶄新材質瓷化鈦金屬打造，更理地描繪出這腕錶當年的先進前衛。

另一特色是位於3點鐘位置的星期和日期顯示。(圖片提供：IWC)

「致敬3705」特別版搭載IWC 69000型自製機芯，配備經典導柱輪設計，是IWC工程師近年的得意之作。這枚Pilot計時腕錶「致敬3705」特別版只於IWC.com上獨家發售，限量1000枚更帶一點幽默意味。