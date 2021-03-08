機械錶收藏入門｜專業保養速成﹕保持清潔用水未必好　勿挑戰極限

玩錶最大的樂趣除了欣賞腕錶之外，其保養功夫也可以是相當考究的。買了一枚好的機械錶，想讓它一直好好運作，以下介紹幾點須知，是每個入門者都要學的。

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保持運行

即使現時潤滑劑的質素已經大為提升，但隨著時間它們仍然有機會變乾或損耗。得到適當潤滑的機芯運作會更好，也能延長其壽命。最理想的當然是你長期都讓腕錶保持動力運作，又或者最低限度每個月都要為腕錶上鍊一次，會是個比較好的做法。

此外機械錶上滿鍊時的準確度通常都更高，這是個使用腕錶上的額外貼士。

保持清潔 (圖片來源：A. Lange & Sohne)

保持清潔

錶身表面上的污積未必只會影響外觀，其上面也可能含有微量的物質會對腕錶物料造成刺激或損害，所以保持腕錶清潔也是個基本條件。不過清潔腕錶時，大部分情況你只需要使用細纖維抹布就好，減少用濕布甚至直接用水清洗。特別要注意要盡量避免在清潔過程中使用肥皂或洗潔精，因為其性質會令水分解成更細分子，有機會入侵錶殼之內。

(圖片來源：Rolex)

定期檢查防水效能

剛剛談到水，如果腕錶沒有防水功能，你自然懂得避免讓其沾水，但即使腕錶有防水功能，也必須留意。因為腕錶零件中，那些墊圈和防水密封零件是最易出現老化或損耗的。如果這些部分受損影響防水性能，而你又大安旨意以為腕錶可以防水，絕對是個大風險。也因此建議你，即使腕錶有防水性能，也不要太過魯莽地讓腕錶時常接受水的挑戰。

(圖片來源：Richard Mille)

不要過份測試腕錶極限

其概念和防水功能差不多，現今很多腕錶都標榜其各種保護機制，如防撞防溫差等。但你如果你只是個收藏家而不是測驗工程師，相信沒理由把高級腕錶拿來冒險。就如有些腕錶說能夠抵禦打高爾夫球的衝擊，但也不代表你有需要戴住隻貴錶在Driving range連開幾百球波的。

(圖片來源：Patek Philippe)

好好收藏

高級腕錶使用的製作物料即使有高強的防護性能，也值得你好好收擺放。如果腕錶用上的是18K金這類有機會被刮花的物料，就更需要你好好注意了。此外腕錶收藏得好，還可以避免機件受到濕度及磁場的影響。因此每次你在買錶時，看到那個精美的錶盒，都應該好好利用。當然如果更專業的收藏家，就甚至會使用一些專業的儲存工具去保護珍藏。

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避免陽光

是的，你以為高級腕錶就有金剛不壞之身？又還是你少覷陽光的威力？一些腕錶的錶面顏色有機會會受陽光照射影響而脫色，而像是橡膠、皮帶這些位置，長期受陽光照射也有機會造成損壞，因此都可免則免。

(圖片來源：Girard-Perregaux)

定期保養

想要讓腕錶長期保持最佳狀態，定期找專家做專業保養必不可少。當然如果你自己有相當信心，也可以自己做。總之機械零件始終是運作有其消耗性，壽命也不可能是永遠，如果是一枚有價值的腕錶，自然就要你花費對等的心機去保養。