李嘉誠讚Citizen｜機械錶系列強勢回歸　提高防磁性能有幾重要？

李嘉誠早幾年接受訪問時，展示了他手上的Citizen，大讚實用又親民。事實上Citizen不單有製作電子錶和石英錶，錶廠製作的機械錶水準也相當之高，這個誠哥最愛的品牌最近就推出了三款全新機械腕錶，更配備了防磁功能升級登場。

870機械腕錶光滑的線條和充滿動感設計的兩件式錶圈突顯了錶殼的質感。(圖片來源：Citizen)

Citizen以功能性實用掛帥的Series 8系列，品牌的機械錶旗手。系列最近強勢回歸，推出870、830、831三款型號，搭載的0950和9051機械機芯，更大大提高了防磁性能以適應日常使用需要。

830機械腕錶的特點則在於其新穎的錶盤設計，採用珍珠貝母層和金屬格層相結合的方式。(圖片來源：Citizen)

第一款870機械腕錶光滑的線條和充滿動感設計的兩件式錶圈突顯了錶殼的質感。簡約而亮眼的設計融合了拉絲工藝和鏡面拋光兩種裝飾技術，搭配整潔的錶盤，清晰易讀的刻度和指針。腕錶的最大特點是搭載了增強防磁功能的4.1毫米纖薄錶殼，佩戴在腕間更為舒適貼合。

錶盤分為三層：底部為金屬錶盤，中間是珍珠貝母層，頂部是帶有時標的金屬格層。(圖片來源：Citizen)

830機械腕錶的特點則在於其新穎的錶盤設計，採用珍珠貝母層和金屬格層相結合的方式。錶盤分為三層：底部為金屬錶盤，中間是珍珠貝母層，頂部是帶有時標的金屬格層。這一創新的錶盤設計帶來了一種精妙的紋飾風格。此外，八角形錶殼的筆直邊緣與錶盤整潔的線條形成鮮明對比，格外奪目。

831機械腕錶與830同樣具有亮眼的八角形錶殼，但錶盤設計更為簡約。(圖片來源：Citizen)

831機械腕錶與830同樣具有亮眼的八角形錶殼，但錶盤設計更為簡約。時尚的指針設計從中心向錶盤外緣逐漸纖細，而充滿細節設計的刻度則帶來了活力感。錶帶採用顯眼的拉絲工藝，工整筆直的線條感與錶殼的經典設計細膩融合。

Cal. 0950機芯，動力儲備時間為50小時，精準度達-5~+10秒/日。(圖片來源：Citizen)

Series 8系列腕錶使用兩款的自動機械機芯分別為Cal. 0950（870和830型號）和Cal. 9051（831型號），具備有增強的防磁性能和更薄的機芯設計。其中Cal. 0950機芯，動力儲備時間為50小時，精準度達-5~+10秒/日。

在我們的日常生活中，智能手機、電腦和平板電腦等電子設備會釋放磁場。這些新款腕錶的防磁性能能夠將磁場的影響降低，即使與產生磁場的設備近至1厘米，腕錶依然可以正常運行。