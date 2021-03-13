Omega帆船賽特別版紅色倒數時圈畫龍點睛　特製錶盒增收藏價值

最喜歡贊助體育活動的Omega最近又有新作品，為慶祝擔任美洲盃帆船賽大會指定計時，推出的Seamaster Diver 300M America’s Cup Chronograph。先不管你是否帆船賽粉絲，腕錶的搶眼度已經夠你流口水。

計時按鈕配上橡膠面料，紅色及藍色的按鈕不單好看，即使在濕滑的情況下仍可容易操作。(圖片來源：Omega)

這枚以不銹鋼製成的計時腕錶，直徑為44mm份量十足，搶眼之處，在於其藍色陶瓷錶面及錶圈，再飾有白色琺瑯潛水刻度，紅色計時盤更加是畫龍點睛。

紅色鋁質帆船賽倒數計時圈經電導處理，底部設有一小時計時轉盤。(圖片來源：Omega)

設計上為了真正可以做到應付風高浪急的極端環境下仍可輕易操作，腕錶特別在計時按鈕配上橡膠面料，紅色及藍色的按鈕不單好看，即使在濕滑的情況下仍可容易操作。

腕錶內裡裝配強大的Co-Axial Master Chronometer 9900機芯。(圖片來源：Omega)

鐳射蝕刻波浪紋錶面上，有我特別喜歡的紅色鋁質帆船賽倒數計時圈，此小錶盤經電導處理，底部設有一小時計時轉盤；而其經電導處理的紅色分針及鍍銠小秒針的設計靈感則源自帆船船體形狀。中央計時秒針同樣以經紅色電導處理的鋁質物料製成，指針末端飾上了美洲盃的圖案。

新作品是為慶祝Omega擔任美洲盃帆船賽大會指定計時而推出。(圖片來源：Omega)

腕錶用上Omega專利的CHRONO LOCK 系統，平時我們未必用得著，但在海中作賽期間，帆船高速航行時，其可以確保計時功能時刻運作正常，對賽者來說非常重要。

一如Omega所有重要的特別版腕錶，大賽名稱及年份都清楚地鐫刻於腕錶之上。在其Alveol波浪飾邊底蓋上就有藍色光漆「36TH AMERICA’S CUP 」及 「AUCKLAND 2021」字樣。

腕錶附有具美洲盃標誌性色調的特製錶盒，又是一個加分位。(圖片來源：Omega)

腕錶附有金屬鏈帶及橡膠錶帶，兩者均設有全新Quick Change快速錶帶更換系統。只需輕按錶帶更換按鈕即可將錶帶拆下，方便易用。

最後講一講腕錶內裡裝配的，是強大的Co-Axial Master Chronometer 9900機芯，穩定性與質素都達一流水平。此外腕錶附有具美洲盃標誌性色調的特製錶盒，又是一個加分位。