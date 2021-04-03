Rolex｜2021年勞力士新手錶預測　水鬼、Daytona出新款機會大？

2021年ROLEX勞力士新款快將揭曉，在這之前我們照慣例先來不負責預測一下。今年Explorer II會邁入問世50週年的里程碑，因此勞力士滿有可能以Explorer系列為主推出新款，但是品牌每年也不是只推出一個主題系列的新品而已，Explorer系列雖然有可能是勞力士2021年的重頭戲，不過品牌也還是會有其他系列新款同步登場，這次我們將掐指算算，2021年的勞力士新款還可能會有哪些⋯⋯

2021年勞力士新款推測，水鬼、海使和Daytona系列有機會推出甚麼新材質和顏色？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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最後還是要提醒以上這些預測真的都只是純推測，並不是我們掌握了什麼來自品牌內部的秘密消息，不知道你覺得這幾個預測哪一個最可能成真呢？

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021年勞力士Daytona、水鬼、海使新錶預測】