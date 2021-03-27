在ROLEX勞力士尚未發表2021年新款之前，一切充滿許多可能和想像空間，例如網路上已經有很多人針對勞力士新款進行預測，不過我們往往比較專注在推測可能會出現哪些新錶，而忽略了新錶一出，代表有些既有型號可能會隨之停產，而比起新款，其實停產這件事對於勞力士錶主或是那些在排隊清單上苦候的準買家而言影響可能更大。

每當有勞力士手錶、尤其是那些熱門款停產時，通常在剛停產時會有助於拉抬手錶的行情，因為人們一旦嗅到「絕版」的氣息就會更加深想要入手的決心，這時候買錶的預算很可能也會拉高。如果你本來就擁有剛停產的勞力士手錶應該會感到很開心，因為那代表手錶的行情提升了；但若你還在排隊清單上等候則更加有苦難言，一來可能等不到手錶了，二來就算有機會買到，到時入手價格還可能會再被墊高。

舉個近期的例子，像是2020年9月勞力士剛發表新款水鬼時，當時舊款黑水鬼和綠水鬼的行情一下又再被炒高，尤其綠水鬼一度傳出有超過70萬台幣（近20萬港幣）的身價（當然這比較像是喊出來的價格，實際上用這種價格成交的案例應該還是不多），但從中還是可以看出一旦熱門款證實停產，那麼人們為了入手心頭好，願意付出的代價也會跟著提升。但要注意的是，手錶停產並不表示它們會就此立刻消失在市場上，只是說它在未來不會再有新貨補進市面，所以隨著停產時間愈久，能買到的機會也隨之降低，就是因為這種可能再也買不到的憂慮，才導致消費者願意砸更多錢進場。

國外有媒體針對2021年可能會停產的勞力士手錶款式做出預測，其中會否有你的收藏或心頭好？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 10

其中探險家系列的可性相對較高，因為2021年正逢Explorer II問世50週年，所以在很多預測勞力士2021年新款的名單中它都榜上有名，而若Explorer II出新款，也許品牌也會考慮將Explorer I順便調整，因此214270和216570這兩款作品的確有可能在今年面臨停產。

至於116900和116400GV有點像是難兄難弟，近年它們的熱度相對不高，因此勞力士可能會藉由改款提升手錶的吸引力，或是乾脆就停產不再推新款，這將有助於替生產線騰出空間與時間來製作其他熱門錶，看起來有點淡淡的哀傷，但若就品牌和市場角度，選擇收起冷門款式來提高其他熱門款的產量，似乎也算是一種雙贏的結果。

這名單中最讓人意外的要數126710BLRO，畢竟它才剛在2018年改款上市，這幾年一直都是勞力士詢問度爆表的人氣款，如果品牌決定停產對市場來說是個壞消息，外媒認為如果勞力士新推不鏽鋼的紅黑陶瓷圈GMT Master II，那麼126710BLRO就有可能停產，讓「百事圈」款式留給白金材質，不過這種推測還是比較天馬行空一些，勞力士會如此乾脆在2021年就收手不再生產猶如金雞母般的126710BLRO？可能性想想應該是不高的。

【相關圖輯】：Rolex勞力士2月台灣熱門錶最新行情﹕全人類期待新款Explorer II（點圖放大閱讀）

+ 19

最後再次強調，以上這些停產名單僅是外媒的預測，雖然他們有自己推測的依據，並非矇著眼亂說，但最終會不會真的停產還是要等勞力士有所動作才會知道，而在2021年4月錶展登場前，這些消息應該都還不會被證實，因此這份停產款式的預測名單大家還是看看就好，不需特別認真也千萬別信以為真，一切等品牌到時候揭曉就知道了。

【相關圖輯】：Rolex｜中國內地勞力士熱門錶款最新行情 綠水鬼價格創新低？（點圖放大閱讀）

+ 3

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：外媒預測2021年勞力士可能會停產款式】