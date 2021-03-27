分析可能性｜2021年或停產的Rolex款式﹕人氣款126710BLRO竟上榜
/ 2021.03.27
每當有勞力士手錶、尤其是那些熱門款停產時，通常在剛停產時會有助於拉抬手錶的行情，因為人們一旦嗅到「絕版」的氣息就會更加深想要入手的決心，這時候買錶的預算很可能也會拉高。如果你本來就擁有剛停產的勞力士手錶應該會感到很開心，因為那代表手錶的行情提升了；但若你還在排隊清單上等候則更加有苦難言，一來可能等不到手錶了，二來就算有機會買到，到時入手價格還可能會再被墊高。
舉個近期的例子，像是2020年9月勞力士剛發表新款水鬼時，當時舊款黑水鬼和綠水鬼的行情一下又再被炒高，尤其綠水鬼一度傳出有超過70萬台幣（近20萬港幣）的身價（當然這比較像是喊出來的價格，實際上用這種價格成交的案例應該還是不多），但從中還是可以看出一旦熱門款證實停產，那麼人們為了入手心頭好，願意付出的代價也會跟著提升。但要注意的是，手錶停產並不表示它們會就此立刻消失在市場上，只是說它在未來不會再有新貨補進市面，所以隨著停產時間愈久，能買到的機會也隨之降低，就是因為這種可能再也買不到的憂慮，才導致消費者願意砸更多錢進場。
國外有媒體針對2021年可能會停產的勞力士手錶款式做出預測，其中會否有你的收藏或心頭好？（點圖放大閱讀）▼▼▼
其中探險家系列的可性相對較高，因為2021年正逢Explorer II問世50週年，所以在很多預測勞力士2021年新款的名單中它都榜上有名，而若Explorer II出新款，也許品牌也會考慮將Explorer I順便調整，因此214270和216570這兩款作品的確有可能在今年面臨停產。
至於116900和116400GV有點像是難兄難弟，近年它們的熱度相對不高，因此勞力士可能會藉由改款提升手錶的吸引力，或是乾脆就停產不再推新款，這將有助於替生產線騰出空間與時間來製作其他熱門錶，看起來有點淡淡的哀傷，但若就品牌和市場角度，選擇收起冷門款式來提高其他熱門款的產量，似乎也算是一種雙贏的結果。
這名單中最讓人意外的要數126710BLRO，畢竟它才剛在2018年改款上市，這幾年一直都是勞力士詢問度爆表的人氣款，如果品牌決定停產對市場來說是個壞消息，外媒認為如果勞力士新推不鏽鋼的紅黑陶瓷圈GMT Master II，那麼126710BLRO就有可能停產，讓「百事圈」款式留給白金材質，不過這種推測還是比較天馬行空一些，勞力士會如此乾脆在2021年就收手不再生產猶如金雞母般的126710BLRO？可能性想想應該是不高的。
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最後再次強調，以上這些停產名單僅是外媒的預測，雖然他們有自己推測的依據，並非矇著眼亂說，但最終會不會真的停產還是要等勞力士有所動作才會知道，而在2021年4月錶展登場前，這些消息應該都還不會被證實，因此這份停產款式的預測名單大家還是看看就好，不需特別認真也千萬別信以為真，一切等品牌到時候揭曉就知道了。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：外媒預測2021年勞力士可能會停產款式】