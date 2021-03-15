Bremont向Jaguar經典E-Type致敬　腕上重現史上最漂亮汽車的美學

英國機械品牌在世界上數量並不算很多，但每每你聽得到的，都是響噹噹的名字。汽車界有Jaguar作為許多人的Dream Car，腕錶界Bremont又會否是你鍾情已久？

限量版套裝還收藏了Bremont的首枚拉力賽計時器。(圖片提供：Bremont)

Bremont作為英國著名高級腕錶品牌，最近為了慶祝Jaguar傳奇的E-Type推出60年，特別製作了兩枚特別版腕錶向車廠致敬。

兩個款式中綠色版本用上「Drop Everything Green」專色。(圖片提供：Bremont)

先說說E-Type，汽車於1961年在日內瓦車展上首次亮相，265匹馬力、3.8公升直六引擎，最高時速超過150英里，但價格只是Aston Martin或法拉利的一半。跑車當年一發佈，就搶去了全世界的焦點，就連Enzo Ferrari先生都稱之為「有史以來最漂亮的汽車」。

灰色版本用上另一種Pantone專色「Flat Out Grey」。(圖片提供：Bremont)

為了紀念這麼一部漂亮的汽車，Bremont這次開發的獨家限量版套裝又怎樣呢？分別為綠色或灰色的這作品各自限量60枚，盒裝裡面還收藏了Bremont的首枚拉力賽計時器，包括一個秒錶和一個帶測速儀的計時器。你既可以將兩者放於書桌之上，也可以安裝到汽車上面。

錶舵的造型一看就知是汽車方向盤，愛車的人一看就會心微笑。(圖片提供：Bremont)

不止如此，這120位買家更會獲邀參與由Jaguar Classic安排的駕駛體驗，當真是未出發先興奮。

Jaguar經典E-Type Series 1（Wikipedia）

講回腕錶，這款43毫米限量版Bremont Jaguar E-Type計時腕錶從汽車身上汲取靈感，黑色錶盤的靈感來自E-Type的儀錶板盤。倒角的時針和分針複製了汽車的轉數表針。錶圈和錶帶的顏色則來自E-type 60 Edition的Pantone「Flat Out Grey」及「Drop Everything Green」。

拉力賽計時器可讓你放到桌面使用。(圖片提供：Bremont)

腕錶的Trip-Tick錶殼由圓形拉絲不銹鋼製成，錶耳上帶有拋光斜面，錶冠則刻有Dunlop賽車輪胎的花紋，非常搶眼。

翻轉錶背，錶舵的造型一看就知是汽車方向盤，愛車的人一看就會心微笑。