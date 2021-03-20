Longines長方腕錶輕易駕馭各種帥氣造型　Art Deco風格顯獨特品味

錶殼形狀各有象徵風格，長方形設計一向都是文藝氣息的最佳代表，在配搭服裝時，有利於各種優雅姿態。Longines在這氣氛上可說是得心應手，其DolceVita系列最新推出的幾款新作，能提供一次最佳示範。

Longines DolceVita風格獨特，充滿文藝氣息。(圖片提供：Longines)

細數歷史，Longines DolceVita靈感最初源自一枚創製於20年代的長方形腕錶，其名字解釋了風格態度，正是用以歌頌意大利的甜美生活與品味。系列糅合嶄新設計，同時備有男士及女士系列，自1997年創製以來一直歌頌著一份舒適寫意、陽光明媚、溫暖迷人的魅力。

男裝款式採用阿拉伯數字的小時刻度及纖細、幼長的指針，令這系列的錶面設計展現簡約風格。(圖片提供：Longines)

融入經典Art Deco藝術風格，Longines DolceVita腕錶系列的最新作品用上了全新分區式錶盤及簡易更換錶帶設計，令系列更增魅力。以銀色色調作平衡，男裝款式採用阿拉伯數字的小時刻度及纖細、幼長的指針，令這系列的錶面設計展現簡約風格。

底蓋刻有品牌系列名稱及徽章。(圖片提供：Longines)

腕錶系列將幾何線條與柔和的曲線巧妙地融合一起，精鋼錶殼體積為28.20 × 47毫米大方得體。腕錶搭載自動上鍊機械機芯，小時和分鐘刻度由精緻的藍色精鋼指針指示。

品牌提供不同顏色的簡易更換皮錶帶選擇，當中大器的黑色可用以配襯西裝。(圖片提供：Longines)

Longines DolceVita 系列至今已設計出多款不同型號，品牌也提供不同顏色的簡易更換皮錶帶選擇，當中最受歡迎的包括有優雅的藍色、輕鬆的淺棕色，又或者是大器的黑色，前兩者可用以配襯輕使服飾，換上後者亦能駕馭西裝，各有姿態魅力。