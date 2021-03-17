柏德菲臘極罕全球唯一錶款拍賣　天價錶王PP能否再創拍賣新紀錄？

Patek Philippe（PP）向來都是令人趨之若騖的對象、備受品味之士所追捧。要說PP之價值，天價仍不足以形容，創下最貴拍賣紀錄，拍賣錶王名不虛傳。

Patek Philippe Grandmaster Chime不鏽鋼雙錶盤腕錶於2019年以2.4億成交，當時成為最貴錶王（圖片來源：佳士得）

於2019年，Patek Philippe一隻Grandmaster Chime不鏽鋼雙錶盤腕錶以2.4億壓下Rolex成為最貴錶王，這款作品本來是為Only Watch慈善拍賣而設，冠以「Only」之名也是世上唯一，獨一無二的是為系列中唯一以不鏽鋼打造錶殼，同時具備大自嗚功能，以及萬年曆、三問報時、甚至閏年計算等功能。值得一提的是，Only Watch是為兩年一次的腕錶拍賣，所得的99%收益會撥捐慈善。

Patek Philippe型號 3448J，18K金「無月相顯示」自動上弦萬年曆腕錶，配英文日曆及閏年顯示。（圖片來源：佳士得）

說到唯一錶款，即將在5月22日就有一枚彌足珍貴的Patek Philippe型號3448腕錶於佳士得上拍。此型號相信大家不會感到陌生，於1962年推出市面時是唯一也是首款自動上弦萬年曆腕錶，配備了著名的、史上最精細複雜的自動上弦27-460機芯。翻查資料，當時只出產586隻，大部分都是黃金錶殼，其中130隻是為白金錶殼，鉑金版只有兩隻，而玫瑰金版更只有一隻。此外，僅有七隻被特別改裝為「無月相顯示」，當中又只得一隻將月相顯示功能轉換為閏年顯示功能。

圖片來源：佳士得

是次拍賣的是18K金「無月相顯示」自動上弦萬年曆腕錶，也就是那唯一的閏年顯示版本，於1970年製造，至於改裝為閏年顯示功能原來是公司老闆的特別要求，當時老闆父子有見於品牌的重要人物、英語地區的銷售總監Alan Banbery於十年內帶領PP走向臻境，於是就將雖然極罕，但也是最為炙手可熱的經典型號3448改裝成為獨一無二的存在，錶殼背面刻有「AB」簡寫，贈予Alan Banbery，最後由他私人珍藏25年，及後他亦擔當品牌的私人時計珍藏系列管理人，再成立Patek Philippe博物館，是為品牌、甚至錶界的傳奇人物之一。以此別具歷史價值的背景之下，估價達2,480萬至4,000萬港元，比起2019年的錶王的估價還要高，會否在接下來的拍賣中創下新紀錄？