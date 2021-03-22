Rolex｜疑似勞力士2021年新款Daytona相片曝光　網友分析六大特點

最近網路上流傳一張圖片引起錶友瘋狂討論，其實照片拍得很神祕，僅露出裝在錶盒裡一只錶的一小部分，搭配背景螢幕上的畫面透露一點點相關資訊。乍看之下這好像是一張沒什麼重點圖片，但其實不然，有眼尖的錶友便指出這就是近日國外錶友也傳得沸沸揚揚的——勞力士將在2021年推出全新的不鏽鋼Daytona！

由於畫面中有實錶又有網頁資訊，看起來好像出自品牌內部流出來的資訊（不過這一切都是推論，甚至也無從證明網路圖片是否為真），而也有貼心的錶友幫大家統整了照片內的資訊加上國外錶友討論內容的重點，他指出疑似新款Daytona會有以下幾個特點↓↓↓

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這些改款重點一一列出來看起來還真的煞有其事，然而現在想知道答案卻也是毫無頭緒，畢竟品牌不可能在4月7日的Watches & Wonders線上錶展前就先證實這個消息是真是假。假設這張圖片後來被證明是真的，除了勞力士要考慮一下是否要把內鬼揪出來之外，從中也再次驗證了品牌的想法還真沒那麼容易猜透，因為2021年大家都在猜Explorer II會改款，甚至其他更超展開的預測中，也沒人會想到勞力士在116500僅推出5年後就又要推出全新的不鏽鋼款式，按一般邏輯上推測似乎是不太可能，不過如果搭配這張圖片，看起來似乎又有那麼一點機會成真。

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不過現在也不用急著求證真假，因為W&W線上錶展的腳步愈來愈近了，到時候勞力士自然會主動公佈答案，只是不知道大家比較希望這個疑似新款Daytona的消息是真還是假呢？

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