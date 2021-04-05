Rolex勞力士2020年銷售下跌市佔率卻上升　穩坐瑞士鐘錶龍頭寶座

由摩根士丹利（Morgan Stanley）和LuxeConsult公司聯合發表的瑞士鐘錶業估算財報，可看出錶壇是如何渡過了一個艱辛的2020年。瑞士鐘錶業去年整體的銷售額下降達30%，而從瑞士鐘錶工業聯合會（FH）公佈的資料也可看出瑞士鐘錶2020年的出口額也有多達21.8％的跌幅，至於出口數量也是減少了33.3%之多。

之所以瑞士鐘錶業的銷售額會縮水這麼多，一方面是因為市場受到疫情影響而減少購買高級手錶這類奢侈品的慾望，同時也因為許多錶廠曾經在疫情剛爆發時暫時關廠停工，導致他們全年的產量也比往年退步，多方因素交雜之下，才會有如此低潮的情況出現。

由此看來，2020年對錶壇來說著實像是一記重拳，把各品牌打得頭都抬不起來，不過在看起來一片蕭條的局勢中，還是有品牌硬是達成了令人感到驚豔的成就——這裡指的就是業界的銷售一哥Rolex勞力士。

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若單看勞力士2020年的各方表現，包括全年產量預估僅81萬只，比2019年下降19%、全年銷售額推估達44.2億瑞郎，這也比2019年倒退14%。在2019-2020這兩年間勞力士的成績的確是不進反退，但別忘了2020年並非只有勞力士銷售下滑，而是錶壇整體都在倒退，所以這也意外造就另一個現象：勞力士的市場佔有率竟然逆風高飛！

2020年瑞士鐘錶品牌市佔率圖。（世界高級品提供）

2019年時勞力士的市佔率為22%，這樣的成績已經足以在錶壇一枝獨秀，以單一品牌來說，他是唯一可以締造市佔率超過雙位數的品牌，結果到了2020年，勞力士雖然銷售額、產量這些表現都下降，但他們家的市佔率卻攀上了24.9%的新高峰，這樣的表現比起2020年瑞士鐘錶業銷售排行前五名的其他四個品牌大致來說都要高出3～4倍的水準，而且這還是在瑞士鐘錶業整體銷售額下降達30%的局面下達成的，更顯得難能可貴。

從勞力士2020年的市佔率不降反增可以看出，在市場動盪不安的氛圍下，大家傾向去買牌子老、信用好、品質佳的產品，勞力士在高級手錶市場中定位並非最頂尖、價位也處於中間，手錶功能類型相對也沒那麼豐富，但他們就是靠著把既有產品做到極致、做出好口碑贏得市場的信任，這也難怪目前手錶收藏市場始終離不開勞力士這個話題人氣王，若沒有真材實料，那麼勞力士也不可能能夠在大環境不好的情況下還把市佔率衝高，這點不得不令人佩服他們對自家產品的要求。

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