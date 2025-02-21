2025最新奢華運動錶推薦　3款5萬元檔位不同風格　你的新寵是誰？

雖說去年仍有一些年末新品還沒來得及看，但今年年初推出的新品錶款早已應接不暇。本着買新不買舊的原則，在這其中，5萬左右的預算又能入手哪些新品好物。

今天我們便為大家挑選三款設計傑出的奢華級運動錶，三枚錶款功能不一、設計多樣，下面請看：

Omega歐米茄海馬系列：220.10.41.21.03.006

產品型號：220.10.41.21.03.006 官方公價：HKD52,200 腕錶直徑：41毫米 錶殼厚度：13.3毫米 機芯類型：自動機械 機芯型號：8900 錶殼材質：精鋼 防水深度：150米

Omega歐米茄海馬系列：220.10.41.21.03.006（腕表之家提供）

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腕錶點評：首先推薦的是歐米茄在1月份帶來的全新海馬系列 Aqua Terra 150米綠松石錶盤款腕錶。出色的配色設計與精緻的外觀搭配非常適合年輕人。

腕錶配備了直徑為41毫米的精鋼錶殼，高品質精鋼錶殼在拋光、拉絲雙重工藝的處理下展現了極為豐富的層次感。漆面錶盤呈現出綠松石色與黑色之間如夢如幻的漸變效果，盤面中央的綠松石色隨着色調逐漸過渡至深邃的黑色，不會過分張揚，還帶有一定的高級感。錶盤搭配了灰色 PVD 立體指針與小時刻度，灰色和綠松石色元素相得益彰。

腕錶配備了一條金屬錶鏈，同樣經過細緻入微的拉絲與拋光處理。腕錶內部搭載歐米茄 8900 至臻天文台機芯，配備帶有硅遊絲的無卡度遊絲擺輪和兩個發條盒，實現雙向自動上鍊，60小時的動儲能力，以及150米的防水深度。除上圖錶款外，腕錶還提供38毫米尺寸的選擇。

IWC萬國錶飛行員系列IW328210

產品型號：IW328210 官方公價：HK$48,300 腕錶直徑：40毫米 錶殼厚度：10.68毫米 機芯類型：自動機械 機芯型號：32111 錶殼材質：鈦金屬 防水深度：100米

IWC萬國錶飛行員系列IW328210（腕表之家提供）

腕錶點評：第二款則是萬國錶今年帶來的開年之作——飛行員系列馬克二十腕錶梅賽德斯-AMG馬石油F1™車隊特別版腕錶。這枚錶款是品牌為在2025年賽季備戰的合作伙伴梅賽德斯-AMG馬石油F1™車隊所設，所以錶款整體主基調均為馬石油綠這抹梅奔車隊的標誌性明豔色彩。

腕錶配備了直徑為40毫米的鈦金屬錶殼，全黑色盤面酷似駕駛艙儀錶風格，其上時標、指針、分鐘軌道、三角標識、以及日曆顯示數字，還有橡膠錶帶均採用了梅奔車隊標誌性馬石油綠色裝飾，與全黑色外觀形成視覺反差，並有效提高盤面讀時性能。

腕錶內部搭載了IWC萬國錶自製32111型自動上鍊機芯，擁有精準走時性能，動力儲備可達120小時超長動儲。

延伸閱讀：盤點10款2024年矚目新錶 除Rolex和Blancpain外還可注意這些品牌（點擊連結看全文）

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TAG Heuer Carrera泰格豪雅卡萊拉系列CBS2219.FC6607

產品型號：CBS2219.FC6607 官方公價：HK$ 53,550 腕錶直徑：39毫米 錶殼厚度：13.86毫米 機芯類型：自動機械 機芯型號：TH20-00 錶殼材質：精鋼 防水深度：100米

TAG Heuer Carrera泰格豪雅卡萊拉系列CBS2219.FC6607（腕表之家提供）

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腕錶點評：最後選擇了泰格豪雅卡萊拉系列計時碼錶最新的紫色款。今年泰格豪雅正式成為F1官方計時，旗下計時碼錶可以說再度達到新高度。

這枚全新卡萊拉計時錶繼承了1963年的經典造型，例如標誌性的Glassbox設計使佩戴者能夠從任意角度輕鬆讀取時間。在直徑39毫米的精鋼錶殼下，全新時計的錶盤呈現出絲滑的漸變效果，從錶盤邊緣的深邃黑色逐漸過渡到錶盤中央的深紫色。

煙燻感的太陽紋磨砂飾面提升了整體設計的立體感，在不同角度下均能展現迷人的光影效果與深邃質感。腕錶內部搭載了品牌自製Heuer-02 (TH20-00)機芯，該機芯提供長達80小時的動力儲存。

總結：

上述三款2025最新運動錶在展現了不同領域魅力的同時，均擁有源自歷史的經典設計，再加上現代工藝、機芯等高標準設計在5萬多價位值得一看。近期考慮購錶的朋友不妨去線下試戴一番吧。

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