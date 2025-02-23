4款極致輕盈腕錶巔峰之作　祖高域特別版材質與技術創新意義非凡

輕盈與纖薄相輔相成，是廠商展現技術實力的重要方向。近年，寶格麗（Bulgari）、宇舶（Hublot）、歐米茄（Omega）等品牌相繼推出主打超輕的腕錶。

尤其是以Bulgari寶格麗OCTO FINISSIMO ULTRA天文台認證腕錶為代表的作品，不僅刷新了當時最薄機械錶的世界紀錄，在輕盈領域同樣榜上有名。與此同時，宇舶於2024年發布的諾華克・祖高域（Novak Djokovic）特別版腕錶，在錶殼中「融合」球拍及POLO衫，同樣備受矚目。不妨來了解，它們是如何實現極致輕盈的。

Bulgari寶格麗OCTO FINISSIMO ULTRA

Bulgari寶格麗 OCTO FINISSIMO ULTRA（2022）（腕表之家提供）

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作為曾經最薄機械錶世界紀錄的保持者，寶格麗於2022年發布的OCTO FINISSIMO ULTRA腕錶，厚度僅1.8毫米。2024年品牌更進一步，在此基礎上將厚度再削減0.1毫米（即整錶1.7毫米）。憑藉42克的重量優勢，在最輕機械錶的排行榜裏榜上有名。與此同時，2024款OCTO FINISSIMO ULTRA還獲瑞士官方天文台（COSC）認證。

Bulgari寶格麗 OCTO FINISSIMO ULTRA 瑞士官方天文台認證腕錶（2024）（腕表之家提供）

寶格麗OCTO FINISSIMO ULTRA錶殼主體以鈦金屬打造，搭配耐磨且輕盈的碳化鎢錶背。其搭載的BVL 180型手動上鍊機芯由寶格麗與Concepto聯合研發，機芯厚度僅1.5毫米，擁有50小時動儲。

Hublot宇舶「諾華克・祖高域（Novak Djokovic）」特別版腕錶

Hublot宇舶「諾華克・祖高域（Novak Djokovic）」特別版腕錶（腕表之家提供）

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2024年另一款主打輕盈的腕錶來自宇舶。限量100枚的「諾華克・祖高域（Novak Djokovic）」特別版，啞光藍色錶殼使用可再生複合材質打造。根據品牌說法，這一特殊材質融合了品牌大使、24次大滿貫冠軍祖高域穿着及使用過的Polo衫與球拍，意義非凡。

Hublot宇舶「諾華克•祖高域（Novak Djokovic）」特別版腕錶（腕表之家提供）

宇舶「諾華克・祖高域（Novak Djokovic）」特別版腕錶可選配尼龍錶帶、彈性錶帶、橡膠錶帶及網球腕帶等多種錶帶，其中搭配彈性錶帶整錶僅重49.5克。本作搭載的HUB 1280型飛返計時機芯，夾板進行淺藍色陽極氧化處理，呼應腕錶的主體顏色。得益於材質優勢，重量比黃銅降低27%。

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Richard Mille理查米爾RM UP-01 Ferrari

Richard Mille理查米爾RM UP-01 Ferrari（腕表之家提供）

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在極致輕薄領域，寶格麗OCTO FINISSIMO ULTRA的最大競爭對手，來自理查米爾。於2022年發布的RM UP-01 Ferrari（法拉利）聯名款，憑藉1.75毫米厚度，打破了2022款OCTO FINISSIMO ULTRA創下的紀錄，針鋒意味明顯。

Richard Mille理查米爾RM UP-01 Ferrari（腕表之家提供）

限量發售150枚的RM UP-01 Ferrari，錶殼使用鈦合金打造，重量僅30克。其搭載的RMUP-01型手動上鍊機芯厚度僅1.18毫米、重量2.82克。為追求極致輕薄，發條盒配備極細遊絲，而擒縱結構則經過全部重新設計，作為與法拉利聯手打造的賽車錶，可承受高達5,000g的加速度衝擊。

Omega歐米茄海馬系列 Aqua Terra 150米 Ultra Light腕錶

Omega歐米茄海馬系列 Aqua Terra 150米 Ultra Light腕錶（腕表之家提供）

不論寶格麗OCTO FINISSIMO ULTRA還是理查米爾RM UP-01 Ferrari，這些站在名錶技術鏈頂端的產品，高昂的售價與限量發售，讓廣大消費者望而卻步。其實除了上述兩款極致之作，面向大眾消費市場的超輕腕錶，還有歐米茄海馬系列Aqua Terra 150米Ultra Light。

Omega歐米茄海馬系列Aqua Terra 150米Ultra Light（腕表之家提供）

Omega歐米茄海馬系列Aqua Terra Ultra Light錶頭55克、整錶（配備橡膠錶帶）74克。為實現如此重量，秒針使用鋁打造，而錶殼則採用了名為「γ-鈦合金」的材質。相較常規鈦金屬，γ-鈦合金的質量更輕，且擁有更堅硬耐腐蝕的特性。系列首發款共有紅、綠、藍三種不同的配色。2024年歐米茄為品牌名人大師、瑞典撐竿跳高運動員蒙多·杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）打造了黃藍色特別版，向他的祖國瑞典國旗色致敬。

（腕表之家提供）

以上便是近年發布的幾款極致輕盈腕錶，它們對於如何降低重量的做法不盡相同：其中以寶格麗 OCTO FINISSIMO ULTRA和理查米爾RM UP-01 Ferrari為代表的一方，通過壓縮錶殼厚度，換取輕薄的佩戴體驗；而以宇舶「諾華克•祖高域（Novak Djokovic）」特別版和歐米茄海馬系列 Aqua Terra 150米 Ultra Light為代表的陣營，則通過物料創新，從材質層面降低重量。正如纖薄腕錶的爭奪戰仍未結束，對於輕盈腕錶的探索還將繼續進行。

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【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】