夢幻腕錶天花板Lady Féerie Or Rose　霞光仙子舞動引領詩意旅程

前段時間，我們和大家介紹了不少Van Cleef & Arpels梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列作品，有Lady Arpels Pont des Amoureux「情人橋」腕錶、有Lady Jour Nuit「日與夜」腕錶、有Lady Arpels Brise d'Été「夏日微風」腕錶，也有Lady Arpels Heures Florales Cerisier「花開有時」腕錶⋯⋯而在梵克雅寶「Poetry of Time時間的詩篇」裏，還有一位必不可少的主角，那便是芭蕾舞伶和仙子。

Lady Féerie Or Rose腕錶（腕表之家提供）

不久前拿到一枚Lady Féerie Or Rose「霞光仙子」腕錶（腕錶型號：VCARPBNJ00）。讓我終於有機會來和大家聊一聊梵克雅寶世界裏這位重要的靈感源泉。

話不多說，我們直入主題。

（腕表之家提供）

腕錶實拍：

Lady Féerie Or Rose腕錶（腕表之家提供）

「白雲鍍上虹彩，溫婉的仙子端坐雲上，揮動魔杖指示分鐘。太陽開出一扇珍珠母貝小窗，在日落灑下的光暈中指示小時。」——就像所有梵克雅寶腕錶作品一樣，Lady Féerie Or Rose「霞光仙子」的故事浪漫、唯美，充滿詩意。

尤其是錶盤上的仙子，空靈曼妙的模樣讓人不想挪開眼。

梵克雅寶的仙子有這樣的魔力。

Fairy胸針設計圖，約1945年，Van Cleef & Arpels Archives（腕表之家提供）

1940年代早期，梵克雅寶創作出首批仙子和芭蕾舞伶作品，為世家的標誌性創作揭開序幕。象徵喜悦與希望的仙子和芭蕾舞伶懸浮於半空中，有時手持魔法棒。它們或優雅沉思，或倚着珍貴的花冠休息，總之與梵克雅寶形影不離。

左：Lady Féerie腕錶；右：Lady Arpels Féerie腕錶（腕表之家提供）

經過幾十年來的一次次重新演繹，仙子不僅成為梵克雅寶珠寶世界的象徵，也激發了梵克雅寶創作腕錶的靈感。在Lady Féerie腕錶和Lady Arpels Féerie腕錶上，這些精緻的仙子身着璀璨紗裙，展開透明的、或鑲嵌鑽石的翅膀，呈現出空靈優雅的姿態。

Lady Féerie Or Rose腕錶上的「霞光仙子」亦是如此。

仙子通體採用鏡面拋光技術 於肌膚折射出靈動璀璨的光彩（腕表之家提供）

可以看到，通體使用玫瑰金打造的「霞光仙子」身穿粉紅色藍寶石和鑽石連衣裙，梵克雅寶對仙子進行了大面積的鏡面拋光，從而展示出仙子靈動的曲線與立體感。

通透的翅膀出自於梵克雅寶精湛的métiers d'art大師工藝。在梵克雅寶métiers d'art大師工藝中，彙集了琺琅、細工彩繪、細工鑲嵌，雕刻等等技藝。「霞光仙子」的翅膀便融合了其中兩項專業工藝——半透明粉紅色plique-à-jour彩繪玻璃琺琅與不透明粉紅色琺琅釉彩。

彩繪玻璃琺琅打造出的作品可以透光，如同彩繪玻璃般清澈、明豔。

但不同於掐絲琺琅或內填琺琅等，彩繪玻璃琺琅沒有底層的胎體，需要將少量透明或半透明的琺琅釉料直接填在鏤空的金屬框中，每上一次顏色就要燒製一次，一直到鏤空區域填滿。

填料時需要極大的耐心和技巧，太薄了，容易增加燒製的失敗率（因為沒有胎體可以依附），太厚了，又達不到通透的效果，因此難度系數非常大。縱觀整個高級珠寶和高級製表領域，梵克雅寶是為數不多能使用彩繪玻璃琺琅工藝與作品相融的世家之一。

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仙子鑽石臉龐細節（腕表之家提供）

「霞光仙子」臉龐則由玫瑰形切割鑽石構成。這種古老的切割方式，使得鑽石表面立體又通透，很適合修飾精緻的「臉型」。

而說到鑽石，通過實拍圖可以看到，腕錶的錶圈、錶殼側面、錶冠和錶耳上，全部鑲嵌了鑽石。

梵克雅寶對鑽石的4C有一套嚴苛選擇標準，這枚作品所選用的鑽石顏色等級是最高級別的D、E、F。淨度等級則在IF級（內部無瑕）至VVS級（極輕微內含物）之間。如果你對鑽石有一點研究，就一定知道這些等級背後的含金量！通俗一點說吧，腕錶上的每一顆鑽石，無論大小，都具備了最好的品質。

錶殼側面由大小不一的鑽石裝飾（腕表之家提供）

除了以國際公認的鑽石標準挑選，梵克雅寶的寶石學專家還會在此基礎上進行目視檢查。在鑽石（寶石）甄選上，我若說你可以永遠相信梵克雅寶，可能顯得我過於絕對和主觀，但你的確無需質疑。

錶盤由珍珠母貝打造，經過璣鏤雕花裝飾，搭配鑽石，演繹日落時分的天空。

我們之前曾為大家介紹過，梵克雅寶自1910年代起就已經開始使用璣鏤雕花工藝，最早就是用於裝飾錶盤。

這項工藝通常在貴金屬表面進行雕刻，如今梵克雅寶也將其運用在珍珠母貝等寶石上。珍珠母貝雖然非常堅硬，但質地較脆，因此在其表面進行雕刻會大幅度提高製作難度。

左：小時顯示；右：分鐘顯示（腕表之家提供）

夕陽下珍珠母貝顯示窗裏的數字，代表小時。錶盤右側的數字0至60，表示分鐘，由仙子的魔法棒指示。得益於逆跳機芯，魔法棒從數字0逐漸滑動到數字60，之後便會瞬間自動跳回數字0，開始新一輪走時。

2021年GPHG日內瓦鐘錶大賞Lady Féerie腕錶榮膺「最佳複雜功能女士腕錶」大獎（腕表之家提供）

精美的設計和創新機械的表達，令這款腕錶的同門——Lady Féerie腕錶摘得2021年GPHG日內瓦高級鐘錶大賞「最佳複雜功能女士腕錶」殊榮。

無論是Lady Féerie腕錶，還是Lady Féerie Or Rose腕錶，均搭載Valfleurier機芯廠為其打造的自動上鍊機械機芯，配備專為梵克雅寶獨家研發的跳時和逆跳分鐘模塊。提供36小時動力儲存。

種種精巧的製錶技術、珠寶的專業知識和傳統工藝薈萃在直徑僅33毫米的玫瑰金錶殼中。在梵克雅寶「時間的詩篇」裏，Lady Féerie Or Rose「霞光仙子」腕錶無疑濃墨重彩增添了一筆詩意。

每次說到梵克雅寶的腕錶作品，總少不了「詩意」二字。這讓我想到近幾年來十分流行的那句「詩與遠方」，再度引起了人們關於詩意的討論。

有詩意的地方不一定只在遠方，詩意也在近處、在你的身邊。詩意隨時發生，只是我們有可能發現不了。而梵克雅寶早早意識到，反覆尋求着詩意，將生活中的美和浪漫帶到我們眼前。

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