Hublot Big Bang驚艷新作限量生產20枚　挑戰多色陶瓷技術新高度

【Hublot】高級腕錶常見的材質如黃金、鉑金或不鏽鋼已經不夠驚艷各位錶迷？近日錶壇展開一場色彩革命，Hublot（宇舶表）一向奉行「叛逆之道」，挑戰傳統，不斷以嶄新材質與大膽設計顛覆錶迷對腕錶的想像。這一次推出了世界上首款多色陶瓷腕錶——Big Bang Unico Magic Ceramic，這款作品不僅是一項工藝突破，更展示出腕錶設計的未來，到底Magic Ceramic是怎樣的神奇材質？

Big Bang Unico Magic Ceramic（圖片來源：Hublot）

Hublot的Big Bang系列是品牌的旗艦之作，這款Magic Ceramic則進一步提升其藝術與科技層次，作品錶殼尺寸為42毫米，搭載HUB1280自動上鍊飛返計時機芯，擁有72小時的動力儲存。最大亮點在於其錶殼與錶圈採了全新研發的多色陶瓷材質，從深灰到湛藍，每一種色彩都經過精密計算，確保色彩過渡自然，並擁有陶瓷材質一貫的硬度與耐久度，黑色陶瓷中層錶殼與錶圈上的六顆標誌性H形螺絲進一步凸顯這個系列一貫的大膽、剛強設計風格，配以吸引眼球的鏤空錶盤設計形成鮮明對比，讓錶迷可以欣賞內部精密運轉的機芯結構，整體設計既現代又富有層次感，並搭配黑色橡膠錶帶，保有運動風格又不失奢華質感。

Big Bang Unico Magic Ceramic（圖片來源：Hublot）

在物料的應用上，Hublot一向勇於創新，過往曾研發出彩色藍寶石材質以至是鮮豔的彩色陶瓷，又有世上首個具備抗刮特性的18K金合金材質「魔法金」，繼往開來是次的魔法陶瓷定必再度改寫製錶材質的歷史。Magic Ceramic的誕生歷經了四年時間研發，與一般陶瓷不同的是，這是一種能夠在高溫燒製過程中保留色彩鮮明度的技術，不僅讓陶瓷材質更具美感，也提升腕錶的耐用性與抗刮性能，現時這項技術已獲得專利以鞏固品牌的創新實力。原來，一般來說陶瓷在燒製過程中難以保持穩定的顏色，特別是多種顏色同時呈現更是極大挑戰。品牌研發出精密的配方及工藝，使不同顏色的陶瓷能夠在同一塊錶殼之上完美融合，使得Big Bang Unico Magic Ceramic成為錶壇當前唯一真正具備多色陶瓷的高級腕錶。

Big Bang Unico Magic Ceramic（圖片來源：Hublot）

原來Hublot對於開發鮮豔彩色陶瓷材質有著非凡的執著，十多年來對此一直花足心力，歸功於品牌的研發團隊及材質與冶金團隊，打造多彩陶瓷並非一般地將顏料堆疊起來，需要對陶瓷材質及色彩呈現原理有著深刻理解，尤其是在陶瓷零件的燒製與成型過程中每種顏料的成分及特性都不盡相同，需要經歷不同的溫度處理，並且從中找到理想的平衡點以確保在生產過程中每次都能得到精準、色澤均勻的出品，由於所費功夫以及製作需時，首批Big Bang Unico Magic Ceramic腕錶僅限量推出20枚，更顯得彌足珍貴，作品剛發布便已成為錶壇的熱門話題，甚至足以被譽為「高級腕錶界的色彩革命」，定必吸收到藏家的青睞，作為開創性的作品更將會成為未來的經典款式。