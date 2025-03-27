5萬元價位潛水錶對決　Omega、Zenith、Breitling性價比高更酷雅

五萬元上下的潛水錶在一定程度上，會比三萬元價位的潛水錶做的更為專業，再加上大品牌的加持，不管是性能品質還是品牌在深海領域的探索歷史，都能為生產出不錯的成果。

得益於品牌悠久的歷史，再加上復古的流行，經典腕錶被接二連三地復刻，最經典的腕錶搭配更為舒適的材質與更加優越的機芯，絕對值得購買。製錶大廠在品牌發展中都從未停下對於深海的探索，專業性的潛水錶也是不斷精進與細化的。

一款不錯的進階潛水錶不僅僅需要的是優秀的性能，還需要的是酷炫的外觀設計才能展現整個人與潛水相似的勇敢酷雅的品質。當我們回顧2024年五萬元上下的進階潛水錶新品時，「專業、復刻、酷炫」這三個詞成為了十分合理的代名詞，有着比入門潛水錶更為專業的性能，也有着比十萬元以上高級潛水錶更為出色的性價比，十分值得我們選擇。

Omega歐米茄海馬系列215.32.44.21.01.002

Omega歐米茄海馬系列215.32.44.21.01.002（腕表之家提供）

產品型號：215.32.44.21.01.002 官網公價：HKD55,800 腕錶直徑：43.5毫米 錶殼厚度：16.2毫米 機芯類型：自動機械 機芯型號：8900 錶殼材質：精鋼 防水深度：600米

腕錶點評：與某勞並駕齊驅的頂級潛水錶領域的歐米茄海馬在專業潛水腕錶的製作上也越發成熟與專業，在五萬元左右買一款不錯的潛水錶那麼這款歐米茄海馬系列海洋宇宙600米潛水腕錶（型號：215.32.44.21.01.002）一定是很好的選擇。43.5毫米的錶徑，16.2毫米的厚度，在潛水錶的尺寸中相對適中。

銅灰色的錶盤經過噴砂與電鍍處理，再搭配設有Liquidmetal潛水刻度的黑灰色陶瓷錶圈，以及米白色的時標，觀感十分和諧。3點位設置有小型日曆窗口，同時米色Super-LumiNova夜光塗層也使得在黑暗環境下清晰讀時。

旋入式錶冠的設置也增強了整體的防水性，整體防水能力可高達600米，足以應對各種極端環境。內部搭載的是歐米茄8900至臻天文台機芯，通過了瑞士官方天文台以及至臻天文台雙認證，可抵擋高達15,000高斯的強磁場，具備有60小時的動儲能力。

Zenith真力時DEFY系列03.A3648.670/21.M3648

Zenith真力時DEFY系列03.A3648.670/21.M3648（腕表之家提供）

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產品型號：03.A3648.670/21.M3648 官網公價：HK$58,600 腕錶直徑：37毫米 錶殼厚度：15.5毫米 機芯類型：自動機械 機芯型號：Elite 670 錶殼材質：精鋼 防水深度：600米

腕錶點評：每年各個品牌對於經典腕錶總是有很多復刻，但是在2024年的復刻腕錶中真力時DEFY系列潛水錶（型號：03.A3648.670/21.M3648）一定是最「原汁原味」的。DEFY系列A3648腕錶作為真力時首批潛水錶之一，應用了經典的多邊形錶殼、錶圈，錶鏈一體式設計，還配備有旋入式錶冠、密封圈及機芯上特設的避震環。

而今年全新的復刻腕錶與原作的外形上幾乎完全無二致，所有經典元素全部得到保留，包括37毫米的原始尺寸、黑橙相間的經典配色、十四邊形精鋼錶圈、橙色單向旋轉外圈、4點半位置日曆、旋入式錶冠、橙色指針、軌道式刻度……

除此之外，藍寶石材質被大面積應用，增添了白色Super-LumiNova超級夜光的時標和指針，依舊保證了與前作相同的600米防水深度。搭載真力時自主研發的Elite 670型自動上鍊機芯，振頻28,800次/時，動力儲存可達50小時。

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Breitling百年靈復仇者系列S17328101B1X1

Breitling百年靈復仇者系列S17328101B1X1（腕表之家提供）

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產品型號：S17328101B1X1 官網公價：HKD 42,800 腕錶直徑：42毫米 錶殼厚度：12.25毫米 機芯類型：自動機械 機芯型號：Cal.17 錶殼材質：陶瓷 防水深度：300米

腕錶點評：百年靈的復仇者系列最初作為戰鬥機飛行員的專業腕錶所設計，濃濃的軍事風格以及飛行員的設計使得整體腕錶酷炫也硬氣。但是復仇者系列在保證了一貫的軍事硬漢風格的同時不僅僅侷限於飛行員腕錶領域以及功能，更是做到了「上天入地」，就比如這款復仇者自動機械腕錶42夜間任務版腕錶（型號：S17328101B1X1）。

42毫米的錶徑，12.25毫米的厚度，適合絕大多數男性手腕佩戴。碳纖維材質錶盤的顏色取自軍用制服色調，搭配棘輪式單向的陶瓷錶圈，整體重量甚至不到91克，輕盈也堅固。密底的設計再加上雙密封墊的使用，保證了腕錶的300米的優越防水能力，即使是一款易抓握操作的飛行員腕錶但也依舊具備有專業潛水錶的性能。

內部搭載的是百年靈17型自動上弦機械機芯，具備有瑞士天文台的認證，約38小時的動力儲存。

結語：

每年的潛水錶都是大熱門也都有許多值得購買的錶款，錶友們對於潛水錶的喜愛程度也是不言而喻的，五萬價位的潛水錶也相對於三萬元價位的潛水錶更加專業，不管是專業性極強歐米茄海馬，還是經典復刻的真力時DEFY，又或者是海空均可的百年靈復仇者，這三款絕對是去年十分優越值得被注意到的三款能夠具備有300米以上防水能力的專業潛水錶。

「專業、復刻、酷炫」這三個詞彙不僅僅是對應着上面的三款腕錶，更是可以將這三個詞應用在上面每一款腕錶中，足以見得它們的優秀程度。

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