奢華飛行錶對決 7萬元以下就選IWC、Breitling、Zenith這3家
/ 2025.03.16
對此，有着飛行歷史傳承的製錶商們紛紛呈獻了傑出的標誌性作品，這些優秀飛行員腕錶設計不同、價格不等，那麼在7萬元以下，又有哪些設計卓越的飛行員腕錶更能被錶友們所認可？今天我們便在這個價位內挑選三款飛行錶，下面請看：
IWC萬國錶飛行員系列IW328210
IWC萬國錶飛行員系列（腕表之家提供）
產品型號:IW328210
官網價格:HK$48,300
腕錶直徑:40毫米
殼厚度:10.68毫米
機芯類型:自動機械
機芯型號:32111
錶殼材質:鈦金屬
防水深度:100米
腕錶點評：首先帶來的是一款融合了賽車元素的經典飛行員腕錶，萬國錶在今年為合作伙伴梅賽德斯-AMG馬石油F1™車隊帶來了一款特別版腕錶—— 飛行員系列馬克二十腕錶梅賽德斯-AMG馬石油F1™車隊特別版腕錶，專為2025年賽季所設。
融合了賽車元素的經典飛行員腕錶（IWC）
腕錶配備了直徑為40毫米的鈦金屬錶殼，全黑色盤面酷似駕駛艙儀錶風格，搭配上馬石油綠這抹梅奔車隊的標誌性明豔色彩，其上時標、指針、分鐘軌道、三角標識、以及日曆顯示數字，還有橡膠錶帶均採用了梅奔車隊標誌性馬石油綠色裝飾，與全黑色外觀形成視覺反差，並有效提高盤面讀時性能。
腕錶內部搭載了IWC萬國錶自製32111型自動上鍊機芯，擁有精準走時性能，動力儲備可達120小時超長動儲。
Breitling百年靈航空計時1系列AB0139A71G1P1
Breitling百年靈航空計時系列（腕表之家提供）
產品型號:AB0139A71G1P1
官網價格:HKD 68,000
腕錶直徑:41毫米
錶殼厚度:13.6毫米
機芯類型:自動機械
機芯型號:Cal.01
錶殼材質:精鋼
防水深度:30米
錶款詳情：
腕錶點評：在這個價位內，百年靈的航空計時碼錶同樣備受稱讚。於1952年問世的百年靈飛行員計時碼錶——航空計時腕錶傳承了該系列標誌性的元素設計。
圖中錶款擁有一個直徑為41毫米的精鋼錶殼，厚度為13.6毫米，搭配經典的環形飛行滑尺，可雙向旋轉，弧面半球形的錶鏡設計帶來更加飽滿的立體感。白色錶盤裝飾了優雅的藍色元素，簡潔獨到的盤面設計，錶盤之上，AOPA的翅膀回歸到其原來的12點鐘位置，獨具辨識度。
腕錶提供藍色鱷魚皮錶帶及精鋼錶鏈兩種款式可選，內部搭載了百年靈自製01型機芯，滿弦後可提供約70小時的動力儲備。
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Zenith真力時飛行員系列03.4000.3620/51.I003
Zenith真力時飛行員系列（腕表之家提供）
產品型號:03.4000.3620/51.I003
官網價格:HK$59,400
腕錶直徑:40毫米
機芯類型:自動機械
機芯型號:El Primero 3620 SC
錶殼材質:精鋼
防水深度:100米
腕錶點評：真力時飛行員系列腕錶自2013年更換了產品設計風格，以更加現代、簡潔的外觀打造了奢華飛行員腕錶。圖中錶款為品牌在去年推出的藍色版本三針款型號，延續了40毫米錶徑設計，精鋼殼身的錶面還做了垂直緞面打磨處理，搭配拋光倒角，依舊保留了洋葱頭錶冠設計。
錶盤上裝飾了橫向凹紋，特色鮮明的超大尺寸夜光阿拉伯數字時標清晰醒目。腕錶內部搭載了錶廠自製El Primero 3620型高振頻機芯正在高速運轉。空擺陀形似機艙儀錶盤上必不可少的「人工水平儀」，非常精美，機芯滿鏈後可提供60小時動力儲存。腕錶防水深度為100米。
總結：上述三款飛行員系列腕錶設計各具特色、每一款腕錶都各有其優勢所在，許多玩家在這個價位內選擇飛行錶也會優先選擇真力時、百年靈、萬國這三個品牌，品牌知名度也還算不錯。感興趣的玩家不妨多多關注這三款腕錶吧。
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