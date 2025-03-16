奢華飛行錶對決　7萬元以下就選IWC、Breitling、Zenith這3家

在當下運動錶熱潮中，作為「海陸空」三大運動錶之一的飛行員腕錶獨具魅力，其理念設計及歷史淵源一直深深吸引着酷愛飛行領域的錶友們的目光。

對此，有着飛行歷史傳承的製錶商們紛紛呈獻了傑出的標誌性作品，這些優秀飛行員腕錶設計不同、價格不等，那麼在7萬元以下，又有哪些設計卓越的飛行員腕錶更能被錶友們所認可？今天我們便在這個價位內挑選三款飛行錶，下面請看：

IWC萬國錶飛行員系列IW328210

IWC萬國錶飛行員系列（腕表之家提供）

產品型號:IW328210 官網價格:HK$48,300 腕錶直徑:40毫米 殼厚度:10.68毫米 機芯類型:自動機械 機芯型號:32111 錶殼材質:鈦金屬 防水深度:100米

腕錶點評：首先帶來的是一款融合了賽車元素的經典飛行員腕錶，萬國錶在今年為合作伙伴梅賽德斯-AMG馬石油F1™車隊帶來了一款特別版腕錶—— 飛行員系列馬克二十腕錶梅賽德斯-AMG馬石油F1™車隊特別版腕錶，專為2025年賽季所設。

融合了賽車元素的經典飛行員腕錶（IWC）

腕錶配備了直徑為40毫米的鈦金屬錶殼，全黑色盤面酷似駕駛艙儀錶風格，搭配上馬石油綠這抹梅奔車隊的標誌性明豔色彩，其上時標、指針、分鐘軌道、三角標識、以及日曆顯示數字，還有橡膠錶帶均採用了梅奔車隊標誌性馬石油綠色裝飾，與全黑色外觀形成視覺反差，並有效提高盤面讀時性能。

腕錶內部搭載了IWC萬國錶自製32111型自動上鍊機芯，擁有精準走時性能，動力儲備可達120小時超長動儲。

Breitling百年靈航空計時1系列AB0139A71G1P1

Breitling百年靈航空計時系列（腕表之家提供）

產品型號:AB0139A71G1P1 官網價格:HKD 68,000 腕錶直徑:41毫米 錶殼厚度:13.6毫米 機芯類型:自動機械 機芯型號:Cal.01 錶殼材質:精鋼 防水深度:30米

錶款詳情：

腕錶點評：在這個價位內，百年靈的航空計時碼錶同樣備受稱讚。於1952年問世的百年靈飛行員計時碼錶——航空計時腕錶傳承了該系列標誌性的元素設計。

圖中錶款擁有一個直徑為41毫米的精鋼錶殼，厚度為13.6毫米，搭配經典的環形飛行滑尺，可雙向旋轉，弧面半球形的錶鏡設計帶來更加飽滿的立體感。白色錶盤裝飾了優雅的藍色元素，簡潔獨到的盤面設計，錶盤之上，AOPA的翅膀回歸到其原來的12點鐘位置，獨具辨識度。

腕錶提供藍色鱷魚皮錶帶及精鋼錶鏈兩種款式可選，內部搭載了百年靈自製01型機芯，滿弦後可提供約70小時的動力儲備。

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Zenith真力時飛行員系列03.4000.3620/51.I003

Zenith真力時飛行員系列（腕表之家提供）

產品型號:03.4000.3620/51.I003 官網價格:HK$59,400 腕錶直徑:40毫米 機芯類型:自動機械 機芯型號:El Primero 3620 SC 錶殼材質:精鋼 防水深度:100米

腕錶點評：真力時飛行員系列腕錶自2013年更換了產品設計風格，以更加現代、簡潔的外觀打造了奢華飛行員腕錶。圖中錶款為品牌在去年推出的藍色版本三針款型號，延續了40毫米錶徑設計，精鋼殼身的錶面還做了垂直緞面打磨處理，搭配拋光倒角，依舊保留了洋葱頭錶冠設計。

錶盤上裝飾了橫向凹紋，特色鮮明的超大尺寸夜光阿拉伯數字時標清晰醒目。腕錶內部搭載了錶廠自製El Primero 3620型高振頻機芯正在高速運轉。空擺陀形似機艙儀錶盤上必不可少的「人工水平儀」，非常精美，機芯滿鏈後可提供60小時動力儲存。腕錶防水深度為100米。

總結：上述三款飛行員系列腕錶設計各具特色、每一款腕錶都各有其優勢所在，許多玩家在這個價位內選擇飛行錶也會優先選擇真力時、百年靈、萬國這三個品牌，品牌知名度也還算不錯。感興趣的玩家不妨多多關注這三款腕錶吧。

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