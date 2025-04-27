OMEGA海馬潛水300米系列　延續經典元素　青銅金與勃根地紅絕配

海馬潛水300米系列是歐米茄最具代表性的潛水腕錶之一。2025 年，品牌推出全新青銅金（Bronze Gold）款式，以獨家材質結合冒險精神與卓越精準度，展現別具一格的設計風格。

海馬潛水300米系列腕錶 鍊帶款。直徑42mm 青銅金錶殼／時間指示／8806自動上鏈機芯，動力儲存55小時，METAS大師天文台認證／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水300米／參考價HKD109,800

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與本系列近年推出的錶款相同，這款特別版青銅金腕錶的設計靈感源自 2020 年為《007：生死交戰》電影推出的海馬潛水300米 007 系列。延續經典元素，包括金屬米蘭鏈帶、草酸陽極氧化鋁製錶圈與錶盤，以及圓弧形的藍寶石水晶玻璃，展現復古與現代並存的美學風格。

青銅金是歐米茄獨家研發的特殊合金，這種材質不僅呈現溫潤柔和的粉金色調，更具備卓越的抗腐蝕特性。

青銅金是歐米茄獨家研發的特殊合金，富含 37.5%（9K）黃金，並添加鈀與銀等貴金屬，這種材質不僅呈現溫潤柔和的粉金色調，更具備卓越的抗腐蝕特性，無需擔心銅綠氧化，可長時間維持自然迷人的光澤與質感。

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此次推出兩款 42 毫米錶徑腕錶，皆採用青銅金打造錶殼，搭配勃根地紅色草酸陽極氧化鋁製錶圈，經典對比色調於腕間綻放獨特魅力，並覆以經典 Super-LumiNova 超螢光塗層潛水刻度。

磨砂鋁製錶盤呈現霧黑質感，再搭配勃根地紅色草酸陽極氧化鋁製錶圈，綻放獨特經典魅力。

磨砂鋁製錶盤呈現霧黑質感，搭配 PVD 18K青銅金指針與黑色時標，均覆以經典 Super-LumiNova 超螢光塗層，而歐米茄標誌與字樣則以淺棕色轉印，細節處展現經典韻味。腕錶提供兩種不同風格選擇：一款搭載霧面青銅金金屬米蘭鏈帶，配備折疊錶扣；另一款則搭配黑色橡膠錶帶，並以青銅金針扣點綴，打造個性化風格。

內部搭載歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯，且榮獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證的大師天文台認證。

內部搭載歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯，透過藍寶石水晶底蓋可見機芯精緻運行。此機芯榮獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證的大師天文台認證，確保卓越精準度、出色性能與抗磁能力，彰顯歐米茄對時計工藝的不懈追求。

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