Rolex勞力士2025新腕錶　全新Land-Dweller登場　鐵虎眼石有質感

瑞士時間剛過4月1日晚上12點，勞力士（ROLEX）率先公佈了2025年日內瓦「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）錶展全新資料。包含日前網路熱議、由費德勒搶先配戴的Land-Dweller果然如期問世，GMT-Master II則帶來左冠、綠黑雙圈與綠色面盤的新配置，Oyster Perpetual再度以薰衣草紫、開心果綠等雀躍色彩展現勞力士在色彩上的大膽想像，並延伸至Daytona、永恆玫瑰金GMT-MasterII，以及Sky-Dweller三只高單價錶款，令人耳目一新、翻開2025的全新一頁。

勞力士GMT-Master II腕錶（ROLEX）

數日前才在社群網路上高度討論費德勒手上配戴的一款Land-Dweller（蠔式恆動陸使型）錶款，果然在瑞士時間12點後出現在勞力士官方媒體中心資料中，等同在Sky-Dweller、Sea-Dweller之後，以Land-Dweller完成了海陸空的最後一塊版圖。

全新Land-Dweller錶款使用新款7135型機芯，並具備5赫茲的36,000轉高振頻性能，「動態脈衝」（Dynapulse）擒縱系統是機芯最重要特色，根據勞力士新聞稿指出，該機制可替代傳統的瑞士槓桿式擒縱系統，並申請了七項專利。

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Land-Dweller除了勞力士經典的三角坑紋錶圈，並具六角蜂格狀紋理、放大日期窗以及全新纖薄紀念型（Flat Jubilee）錶帶，共有40毫米精鋼、36毫米永恆玫瑰金與時標鑲鑽，以及40毫米鉑金搭配冰藍色面盤三種款式。

綠色向來都是勞力士熱愛、經典色彩，無論是品牌熱門的「綠水鬼」、勞力士空間裡的「綠玻璃」，甚至是品牌經典的佛羅倫斯綠色。新款的GMT-Master II過去也曾發表過左冠、綠黑色GMT雙圈設計，唯本次則換上了綠色面盤配置、蠔式錶帶、蠔式保險扣，3285型機芯並具備頂級天文台精密時計認證與全球五年保固。

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然勞力士並不僅在精密、穩定上展現領先產業的前瞻視野，過去也曾發表彩色氣球「慶典」（Celebration）面、綠松石等特殊面盤色彩，頻頻拓寬了手錶愛好者對色彩飽和與明亮度的接受範圍。新款Oyster Perpetual則有薰衣草紫（28毫米）、沙米色（36毫米）與粉嫩的開心果綠（41毫米）新色面盤，動力來源則分別由2232型機芯及3230型機芯供應，平均誤差為每日正負兩秒以內，不因輕快色彩放棄對於精密精準的嚴格要求，同時也持續鬆動手錶與色彩的制式想像。

此種色彩的大膽實驗同時也體現在高單價錶款上，新款Oyster Perpetual Cosmograph Daytona便像打翻調色盤般、以綠松石色搭配黑色陶瓷錶圈、黃金錶殼；具複雜「年曆」（Annual Calendar）功能的Sky-Dweller腕錶則以18K黃金錶殼錶帶配上綠色面盤，活力、閃耀、生機蓬勃。

年度最深邃美豔的更有一只GMT-Master II的鐵虎眼石特殊面，所謂的鐵虎眼石中實則內含碧璽、赤鐵礦與虎眼石，所以色彩遊走於黑、暗紅、赭與橘黃之際，加上咖啡與黑雙色錶圈以及永恆玫瑰金錶殼，頗有幾分德國浪漫主義畫家筆下名畫《霧海之上的漫遊者》的神髓，目空一切、遍照四方。

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