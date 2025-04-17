展望勞力士Rolex　GMT-Master紅黑圈重現？Sea Dweller再有新品？

每當來到表展前夕，勞力士將發布殊麼新品，總是玩家們津津樂道的話題。2025年是首款格林尼治型（GMT-Master）腕錶問世70周年，品牌素有「逢十」重大周年發布新品的傳統，因此今年的主角極有可能是格林尼治型。另一方面，除海使型（Sea Dweller）外，勞力士各大系列均在近3年內推出了新品，唯獨海使型的現售款「單紅」已是2017年的產品、間金版本則於2019年發布。參照以往迭代規律，海使型已來到換代的關鍵時間點。而作為切利尼繼任者的1908型，延續其產品定位的同時，引入切利尼系列廣受歡迎的月相功能，似乎也只是時間問題。以下就結合實際情況，對勞力士有可能推出的新品，進行一個合理預測。

格林尼治型II 「紅黑圈」猜想圖（來源@monochrome）

首先便是期望值最高的產品，紅黑雙色字圈的格林尼治型II。其實早在去年，關於勞力士或將重現「紅黑圈」的消息不脛而走。之所以有如此傳聞非空穴來風，而是根據一份已披露的專利文件做出的合理預判。不過勞力士「紅黑圈」未如期而至，最終出現在了帝舵碧灣1958型上。

帝舵碧灣1958型GMT款

作為勞力士的兄弟品牌，帝舵常扮演「敢為」角色。對於新材質、新工藝，甚至新創意，總是交由帝舵率先實現，因此帝舵碧灣1958型GMT的「試水」意味非常明顯。而今年又恰逢首款格林尼治型腕錶Ref.6542問世70周年，勞力士藉此契機重現紅黑圈，於情於理都有較大的可能。

初代格林尼治型Ref.6542（1955年）

回溯歷史，1955年勞力士推出了首款格林尼治型腕錶Ref.6542，該作採用雙色字圈，將24時平分為兩部分，晝夜更替情況一目瞭然。歷經數次迭代，系列的字圈配色得到豐富，歷史款曾出現「紅黑圈」與「紅藍圈」並售的局面。為便於區分，玩家用「可樂（COKE）圈」與「百事（PEPSI）圈」指代。

「百事圈」 與 「可樂圈」

進入21世紀，由於勞力士不再推出紅黑圈腕錶，致使原本「可樂圈」一詞對應的產品出現了空缺，此時不少玩家將兩者混淆，或用「可樂圈」指代紅藍圈。而若紅黑圈重出江湖，真正的「可樂圈」之名必將再屬於它。

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「單紅」海使型 Ref.126600（2017年）

再者可能發生變數的系列，是海使型（Sea-Dweller）。注意這裏用「變數」這個詞，不僅是因前文所說長期未更新，理應推出新品，還包括被除名的可能。從2023年至今，格磁型（綠玻璃）、切利尼、遊艇名仕型II系列，相繼被勞力士移出現售產品名錄。這些停產系列有着一個共同特點，它們的最後一代產品多年未換代。這不禁使人聯想起海使型，是否也會陷入類似的命運？

深潛型18K金款 Ref.136668lb（2024年），盤面移除「Sea-Dweller」字樣

同樣在去年，勞力士悄然調整了產品分類，原本隸屬海使型、視為其加強版的深潛型（Deepsea/鬼王）已成為獨立系列，獲得了與海使型平起平坐的地位。顯然，被剝離了深潛型的海使型系列，正被邊緣化。畢竟從知名度來看，它沒有潛航者型（水鬼）的威名；從展現技術實力的角度看，它也不及深潛型的極致性能。而為實現1220m防水，海使型付出的代價是43mm表徑與15mm（約）厚度，飽受佩戴舒性爭議。如今的海使型，處於被夾擊的尷尬境地。

海使型「RLX鈦金屬」猜想圖（來源@monochrome）

然而海使型也並非無翻盤的可能，引入熱門材質便是應對良策。由此引發第二種猜想：RLX鈦金屬海使型。所謂「RLX鈦金屬」即5級鈦金屬，依託輕盈、耐腐蝕的特性，受到眾多潛水錶青睞。該材質最先應用於深潛型腕錶的底蓋，2022年首款錶殼完全以RLX鈦金屬打造的作品深海挑戰型（DeepSea Challenge）Ref.126067發布、緊接着2023年又引入到了遊艇名仕型Ref.226627。它一改往日遊艇名仕型多采用貴金屬的奢華風格，色澤更顯沉穩低調，並將系列熱度推上新高。

1908型「月相腕錶」猜想圖（來源@oracleoftime）

第三種猜想：1908型增添複雜功能。從外觀來看，於2023年推出的1908型不僅與已停產的切利尼系列風格相近，就連39毫米表徑也是如出一轍，可謂切利尼的傳承延續。因此作為繼任者的1908型，引入切利尼曾經出現過的複雜功能，或許只是時間問題。

勞力士7140型自動上鍊機芯

勞力士將1908型視為新系列而非切利尼續作的重要原因在於，它啟用了有別以往所有勞力士腕錶的機芯：7140型。這是一枚厚度僅4.05毫米的自動上鍊機芯，比32系機芯厚度降低了約34%，不僅能裝配進纖薄的錶殼，更為疊加複雜功能模塊預留了空間。

勞力士切利尼月相型 Ref.50535（2017年）

我們知道，此前切利尼月相搭載的Cal.3195自動上鍊機芯，在31系機芯的基礎上疊加功能模塊而來。不過31系機芯本身已經達到約6毫米，因此加入功能模塊後難以用「纖薄」形容。作為一枚正裝表，切利尼月相的錶殼厚度達到了12.5毫米，橫向對比競品優勢並不顯著。而僅4.05毫米的Cal.7140機芯，即使疊加複雜功能模塊，還能將整體厚度控制在相當可觀的範圍內——這是以往勞力士機芯不具備的優勢，無疑使人更期待有可能發布的新品。

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