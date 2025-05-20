登峰造極！TITONI Seascoper300限量款腕錶　硬核實力突破極限

極限登山運動，是與時間的賽跑，關鍵在於精準掌控攀爬節奏與時間，每一秒的決策，都關乎生死成敗。 瑞士高山攀登運動員Nicolas Hojac與來自奧地利的搭檔Philipp Brugger，以驚人的15小時30分02秒，成功刷新「阿爾卑斯三峰」——艾格峰（Eiger）、僧侶峰（Mönch）和少女峰（Jungfrau）的北壁速攀紀錄，打破這個長達20年的世界紀錄，再次印證人類挑戰極限的無畏精神。作為此次極限挑戰的官方時計、瑞士製錶品牌TITONI，特別為Nicolas Hojac配備全新Seascoper 300系列北壁速攀新紀錄限量款腕錶，全球限定200枚。不僅精準地記錄了這個歷史時刻，更以其卓越性能，助登山家征服天險。

腕上的冰藍美學

阿爾卑斯三峰之震撼與絕美景致，讓人感到不可思議，更被堪稱為「登山者的天堂」。而設計師亦巧妙地這高海拔地區的純淨與壯麗，完美融入在腕錶之中。

在腕錶42mm的開闊錶盤上，將阿爾卑斯山3500米冰雪絕壁的冷冽色調化作冰藍面盤，與乳白色立體時標形成強烈視覺對比。特大的棒狀時分針採用多面切割設計，助登山者在任何極端環境下都能精準讀時。不僅呼應冰封雪嶺的景致，更確保攀登過程中的每一個節奏都盡在掌握。

DLC精鋼的非凡守護

武林高手都是深藏不露。腕錶錶殼採用黑色DLC（Diamond-Like Carbon，類鑽碳塗層）精鋼材質，錶殼錶面經過高科技鍍層處理，打造出盔甲般的堅硬保護及卓越的抗刮耐磨性能。搭配同色的單向旋轉陶瓷錶圈，不僅提升整體美感及腕錶的專業功能性，更能讓登山者從容面對風雪侵蝕與岩石剮蹭的嚴苛考驗。這低調內斂表像之下，暗藏著堅不可摧、極限挑戰的硬核實力。

深潛性能 極境無阻探索

縱使深海漆黑無光、高山寒原的惡劣天氣，Seascoper 300 系列北壁速攀新紀錄限量款腕錶，都能確保你在任何光線條件下清晰讀時。全因腕錶的刻度與指針均覆有Super-LumiNova®超級夜光塗層，不論是暗夜或昏暗光線的環境下，仍能發出清晰光芒。

這款腕錶同時具備300米防水深度及旋入式錶冠，無懼突發暴雨、融雪滲透的高濕度挑戰。內置的自動機芯更經過瑞士官方天文台（COSC）的嚴格認證，即使在極端嚴酷的環境下，都能保持精準的走時，確保攀登節奏分秒不差。

腕錶刻度與指標上覆有Super-LumiNova®超級夜光塗層，在暗夜中亦清晰可辨。(品牌提供)

腕間永恆印記 全球限定200枚

這款腕錶不止於報時，更是探險史的立體縮影。TITONI匠心獨運，將此次挑戰征程的起點艾格峰（Eiger）北壁稜線圖騰，鐫刻於腕錶錶底。連同阿爾卑斯三峰之名（Eiger、Mönch、Jungfrau）及登山家Nicolas Hojac的字樣一同定格其上，向此次破紀錄的歷史性攀登壯舉致敬。

對於鐘錶藏家與登山愛好者而言，TITONI這款腕錶更是值得珍藏的非凡之作。全球僅限定發行200枚，每一枚腕錶的錶底均刻有「ONE OUT OF 200」的獨立編號，彰顯其獨一無二的珍貴。此外，還配備了印有「LIMITED EDITION」字樣的定製錶盒，珍藏屬於你的征服時刻。