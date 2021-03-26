Montblanc復古軍錶｜Lime Gold錶殼襯綠色小牛皮錶帶配搭獨一無二

軍事款腕錶能夠配搭的技術中，最常見的當然就是計時功能。以經典設計聞名的Montblanc 1858系列，最近就同步推出了兩款充滿軍事味道的型格計時腕錶，軍事迷又或者是鍾情軍事風格的你，自然要留意了。

Montblanc 1858系列單按把計時腕錶Origins限量款100採用黑色錶盤，搭配對比鮮明的玫瑰金色教堂式指針與米白色 Super-LumiNova 塗層數字，提升夜間的易讀性。(圖片來源：Montblanc)

第一款要介紹的Montblanc 1858系列單按把計時腕錶Origins限量款100，是以1930年代的46毫米Minerva軍用單按把計時腕錶為靈感，向製錶廠的源起致敬。這款腕錶並不是單純將原版復刻，而是在保有原創設計的關鍵元素之下，又融入了別具一格的復古氣息。搭載錶廠自製單按把計時機芯MB M16.29，以特殊青銅合金製成的46毫米錶殼、復古黑色錶盤搭配米白色元素、與眾不同的「軍用風格」底蓋，以及棕色Sfumato鱷魚皮錶帶。

其他復古細節包括雙面盤刻度、大型小秒盤和計分盤，以及複製原創設計的鐵軌造型分鐘刻度。(圖片來源：Montblanc)

除了表面的設計之外，最耐人尋味之處，在於打開底蓋時，可以看到MB M16.29機芯如實重現20世紀初的 Minerva 計時腕錶機芯，其主要夾板與錶橋採用未加工的「德國銀」（Maillechort），這是過去製作 Minerva 機芯常用的一種高級材質。比起較常見的鍍銠塗層，德國銀帶有一抹淡黃色澤，配襯傳統的手工修飾，如日內瓦波紋、內角、珍珠紋和倒角等，尤其有韻味。

Montblanc 1858 追針計時腕錶限量款18與原創錶款一樣，有一個圍繞錶盤的測距儀。(圖片來源：Montblanc)

另一款Montblanc 1858 追針計時腕錶限量款 18，重新演繹 1930 年代搭載 19-09CH 原創機芯、直徑為 46 毫米的 Minerva 經典軍事計時碼錶，錶殼以名為 「Lime Gold」的特色 18K 金合金製成，搭配獨特的金色錶盤與對比鮮明的綠色元素，以及復古風格綠色磨砂小牛皮錶帶，營造和諧色調，使這款腕錶顯得獨一無二。

腕錶搭配飾有太陽放射紋的獨特金色錶盤。(圖片來源：Montblanc)

這是品牌首次推出這種特別色彩的金質錶款，並因其透著淡黃綠色澤的深金黃色調，而將此材質命名為「Lime Gold」。Lime Gold色彩以特殊合金製成，由18K金（Au 750‰）、銀（Ag 238‰）和鐵（Fe 12‰）組成，在一般市場上只見黃金、紅金作品，就顯示出一份全然不一樣的氣氛。