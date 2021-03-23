喜歡「可樂圈」腕錶的另一選擇　李嘉誠與克林頓同樣愛用美國品牌

百事圈、可樂圈，大家定必知道是在說腕錶，甚至會與「勞」打上等號，其實雙色外圈只是一個設計，當然不只是一個牌子獨有，今回就來介紹一個美國國民品牌TIMEX。

TIMEX剛推出M79 Automatic「可樂圈」（圖片來源：TIMEX）

TIMEX剛推出M79 Automatic「可樂圈」，黑紅錶圈吸引眼球，40mm不鏽鋼金屬錶殼搭載日本自動機芯，具有日期星期顯示、夜光以及50米防水功能，而且要價只需$279美元。在去年TIMEX亦有推出Q TIMEX的三種配色的復古之作，包括百事圈、綠黑及藍橘圈。

TIMEX是三大美國腕錶品牌當中唯一由美國本土經營的品牌，它或者算不上為奢侈品，但作為腕錶品牌有著光輝的Portfolio，它的定位就是要讓人戴起來自豪，而非價錢令人覺得有所追求。成立自1854年，作為國民品牌，當中為人所津津樂道的是深受幾位美國總統的青睞，當中最矚目的就以克林頓是為最忠實的粉絲，他的眾多個人照以及在就職典禮上都被見到戴上TIMEX Ironman Triathlon，這款作品是在1984年品牌有見於正值低迷時期，於是與三項鐵人公司WTC合作推出世上首枚三項鐵人腕錶，不少腕錶不是有著潛水就是賽車基因，而TIMEX Ironman Triathlon既帶有高效能防水，還兼顧耐磨度和計時準確性。

克林頓是為TIMEX最忠實的粉絲（網上圖片）

及後，品牌更獲NASA認證，推出TIMEX Datalink Ironman Triathlon，是為90年代最高科技腕錶之一。Datalink是世上首款能夠從電腦中無線傳輸數據資料的功能腕錶，於1994年與微軟共同研發，Bill Gates親身為它解說，最後成為太空人指定提供錶款，所以TIMEX也是當年少數能夠上太空的腕錶。

克林頓鍾愛TIMEX，在他任內創下了歷史上最長的一次經濟發展，實現了財政收支平衡甚至大量的國庫盈餘，也與他的節儉性格有關，所以就算他曾被抨擊「或者應該選戴更貴的錶」，但他卻身體力行印證了並非錶戴人而是人戴錶，如果說戴貴錶就有錢，又怎解釋只戴價值34.95美元腕錶的他，卻為美國帶來5,590億美元的國庫盈餘。或者腕錶反映性格是有參考價值的，卻不是取決於價錢，這一點，是否與鍾情於日本國民腕錶Citizen的李嘉誠有著異曲同工之妙呢。